Fran Rivera ha acudido al SIMOF 2022' para apoyar a su mujer, Lourdes Montes, que presenta nueva colección. Un acto muy especial para la pareja en el que hemos podido ver al ex totero de lo más sonriente. Además, ha querido aprovechar este momento para aclarar cómo se encuentra después de que saltasen todas las alarmas sobre su estado de salud tras haberle visto saliendo de las instalaciones de 'Antena 3' caminando con ayuda de unas muletas.

A pesar de que no ha querido entrar en muchos detalles, Fran Rivera ha querido aclarar que ya se encuentra mucho mejor de la rodilla. Lo cierto es que ya ha tenido algún que otro problema con esto a lo largo de estos años. De hecho, tuvo que operarse de la rodilla días antes de la boda de Kiko Rivera algo que provocó que tuviese que caminar un tiempo con muletas.

Gtres

Durante esta aparición pública ha intentado calmar a todos los que se han preocupado por él asegurando que de quien hay que preocuparse es de su hermano Cayetano, que se fracturó la clavícula izquierda y tendrá una recuperación más lenta. "Está fastidiado, la clavícula es tiempo. Hay que darle tiempo para que suelde bien porque sino va a estar así siempre", ha indicado.

Además, durante este acto Fran Rivera ha coincidido con su ex pareja Eugenia Martínez de Irujo, que iba acompañada de su marido Narcís Rebollo. Durante este acto público hemos podido ver cómo los tres caminaban juntos de camino al desfile. De hecho, no dudaron en sentarse muy cerca para ver la presentación de la nueva colección de Lourdes Montes.

Pero ellos no fueron las únicas personas con las que estuvo disfrutando de esta gran velada. Durante este acto también estuvo su hija Tana Rivera, Eva González, Cayetano Rivera y Ágatha Ruiz de la Prada, con la que se fundió en un gran abrazo al verla.

Gtres

De quien no quiso hablar es de Kiko Rivera, y es que el ex torero prefiere mantenerse al margen de las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto su hermano y que le han llevado a estar 'vetado' en 'Secret Story'. "Ni idea. De eso no tengo idea yo. Eso preguntarle a mi hermano, yo de eso no tengo nada que decir. Yo no opino. Hay mucha gente opinando para opinar yo también", ha indicado dejando claro que no tenía pensado pronunciarse sobre nada que tuviese que ver con el marido de Irene Rosales.

Gtres

Sin duda, para Fran Rivera fue un día muy especial donde se reunió con gran parte de su familia y donde pudo disfrutar del trabajo de su mujer. Un desfile que ha reconocido que estaba nervioso por ver. "Como he visto el trabajo tan grande y la ilusión que le pone, esperando que guste y que ella salga satisfecha, que es lo importante", ha indicado antes de acudir a verlo. Un deseo que parece haber visto cumplido, y es que la presentación de la nueva colección ha sido todo un éxito.

