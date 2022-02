Kiko Hernández confiesa sus nervios por su debut en el teatro. El colaborador de 'Sálvame' se estrena sobre las tablas este 11 de febrero en el teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con la obra 'Distinto' que recorrerá España con una extensa gira. Kiko y el director del montaje, Juan Luis Iborra, nos explican cómo están horas antes del estreno. "Yo estoy muy bien, muy contento además de haber conocido a Kiko. Trabajar con él ha sido un placer porque ha sido sorprendente lo meticuloso y profesional que se ha tomado este trabajo y eso me ha gustado mucho. Además, hay algo muy importante en este trabajo que es reírse y, con él, me he reído mucho", comenta Iborra. "Yo diría lo mismo Juan Luis me ha regalado todos los días una sonrisa y yo con eso he trabajo de maravilla. Tenía ganas de venir a ensayar, a preparar todo y ahora que ya se estrena voy a echar de menos las mañanas de risas, de porras, de churros, de cafés pero sobre todo de risas, eso no se me va a olvidar en la vida. Trabajar con él ha sido una experiencia increíble y es lo que más me ha gustado", añade Kiko.

Kiko, que en 'Distinto' da su primer beso en público por exigencias del guión, reconoce que el reto del teatro ha sido "complicado porque yo vengo de un mundo muy distinto que es la televisión pero me ha gustado tanto, ya me dijo Jorge Javier una vez que esto engancha de una forma que vas a querer dejar la tele. Yo no creo que deje la tele pero si que es como una droga que ya estoy pensando en la próxima función" y explicó que precisamente es el presentador su mejor consejero. "Aquí la persona que más me está apoyando de la tele es Jorge Javier porque cada día le voy con penas, y hoy se me ha olvidado el texto y hoy no sé qué y él me dice que tranquilo que ya verás cómo el día del estreno va todo bien. Me está dando consejos todos los días, cada minuto y al final soy coñazo y él me cuenta cosas que son similares a las que me están pasando".

Gtres

Kiko desvela que, a pesar de la gira teatral de 'Distinto', seguirá en la televisión. "De la tele no me echan ni con agua hirviendo. Las giras son en fin de semana y yo mis tres días en 'Sálvame' martes, miércoles y jueves no me los quita nadie. Luego ya en noviembre, diciembre, enero que estaremos en Madrid en el teatro Amaya y son más días igual me tengo que ir antes o ya lo negociaré". El actor no quiere que sus compañeros de 'Sálvame' vayan a verle en estas primeras funciones aunque algunos de ellos, como Carmen Borrego, ya le han mostrado su apoyo en redes sociales. "No, no si viene alguno se para la función y hasta que no salgan, se para la función" bromea. "Las primeras no porque me voy a despistar y si sé que no hay nadie de mis compañeros ya voy tranquilo, ni ellos ni mi familia". El colaborador reconoce que no tiene miedo a las críticas pero si respeto. "Tengo respeto por lo que van a decir y por el trabajo que he hecho pero no me asustan" aunque su director, Juan Luis Iborra, está convencido que el trabajo de Kiko va a sorprender gratamente.

"El teatro cura" es la frase que Iborra utiliza para animar a la gente a ir a ver 'Distinto' mientras que Kiko alaba el buen hacer del equipo "porque es una historia muy potente y porque hay un equipo, no lo digo por mí sino los actores porque salir a mi lado que puede haber recelos es una apuesta muy valiente y creo que merece la pena disfrutarlo e ir al teatro para verlo".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io