Ana María Aldón ha vivido este sábado 12 de febrero una de las tardes más intensas en 'Viva la vida'. La colaboradora de televisión ha tenido que hacer frente al último episodio de 'Montealto' donde se vivieron momentos de máxima tensión después de la llamada de José Antonio Rodríguez, el tío de Rocío Carrasco. Ante las preguntas de Emma García, la mujer de José Ortega Cano se ha mostrado de lo más contundente: "A mí no me hace falta que llame José Antonio para creer en una sentencia. Una sentencia es una sentencia", ha afirmado rotunda la diseñadora.

Una posición que la acerca a la hija de Rocío Jurado y que la muestra en desacuerdo con la intervención del tío de Rocío Carrasco. Emma García es clara a la hora de preguntar a Ana María Aldón, ¿has entendido a Rocío Carrasco? ¿Tú te crees la sentencia? "Si la familia no te aporta nada, sigue tu camino. No me hace falta que llame José Antonio para creer una sentencia. Una sentencia es una sentencia".

"Han debido de pasar tantas cosas y han debido de haber tantas conversaciones que han acabado mal. Si Rocío Carrasco decide apartarse de la familia y no les quiere ver más. Y se lo deja bien claro, creo que no deberían llamarle", ha explicado sobre que la hija de Rocío Jurado no haya recibido la llamada de ningún familiar después de lo que sucedió ayer.

Telecinco.es

Mucho se habla de si existe cierta manipulación en la familia y, una vez más, Ana María responde tajante: “Yo no me siento coaccionada por nadie. Ni yo ni en mi casa vivo coacción por parte de nadie”. Ortega Cano está coaccionado, según Rocío Carrasco, le recuerda Emma: “Yo no he vivido nunca una llamada de teléfono de coacción con ningún miembros de mi núcleo familiar. Conozco perfectamente a Gloria Camila y sé que no se deja coaccionar”.

Además, como José Ortega Cano, Ana María Aldón no se moja a la hora de confirmar si les echaron de Montealto. "Yo le pregunté cómo había llevado la salida de allí y me dijo que sintió en su momento mucha pena y que sintió miedo a la soledad, de verse tan solo. Él no me ha dicho que le echaron de allí. Que quizás sintió presión, puede ser. No sé quién le ha dado esa versión a Gloria. Quizás su padre, no lo sé", añade.

