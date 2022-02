Desde que Rocío Carrasco hablara de que hay un 'maestro' en su familia han salido multitud de teorías. Aunque ella dejó claro que se refería a Antonio David, han sido muchos los colaboradores (y los propios miembros de la familia) quienes han señalado a otras personas que podrían encajar en esta definición. La última ha sido Belén Rodríguez que, tras debatir sobre la llamada de José Antonio a su sobrina en directo, ha comentado que tiene un gran peso en algunos miembros de la familia, y en especial sobre Gloria Camila. Así ha recordado una anécdota que vivió junto a ella cuando ambas coincidían en el plató de debate de 'Supervivientes' que ha mostrado el peso que su opinión podría llegar a tener sobre la joven hermana de Rocío Carrasco.

Durante el tiempo que coincidieron, Gloria Camila defendía a Olga Moreno mientras que Belén Rodríguez la atacaba. Según cuenta, al principio fuera de cámaras tenían una relación buena y fluida y que "era simpatiquísima" incluso que “hubo un momento en el que se relajó, coincidiendo con la emisión del documental de Rocío Carrasco". Sin embargo, rápidamente cambió el 'chip'.

Telecinco

En aquel momento se celebró el aniversario de Rocío Jurado, un momento en el que toda la familia Mohedano acudió a Chipiona. Allí se vieron en un homenaje íntimo en el que fueron preguntados por los periodistas sobre sus impresiones acerca del documental sin que ninguno llegara a decir nada. Tras ese viaje, Gloria Camila cambió su actitud en el plató de 'Supervivientes': "Volvió de ese viaje y estuvo muy empecinada en defender a Olga Moreno", confiesa Belén Rodríguez.



Aunque en ese viaje estaban todos los miembros de la familia, la colaboradora de 'Sálvame' señala expresamente a José Antonio como posible manipulador y artífice del cambio de actitud de Gloria Camila.



