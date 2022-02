Anabel Pantoja y Marcelon Mellino han protagonizado unas románticas escenas. Pero que nadie dude de las palabras de la influencer en su debut como colaboradora del programa 'Secret Story: La noche de los secretos'. "Estoy más cerrada al amor que un candado", dijo. Y así es por mucho que despisten estas imágenes. La sobrina de Isabel Pantoja vuelve a triunfar como actriz. De momento no la verás en una película, ni en una serie, ni sobre el escenario de un teatro, pero sí en dos videoclips. Anabel es la protagonista del videclip del cantante gran canario Marcelo Mellino.



Este nuevo trabajo se títula 'Tú me dejate' y, casualidad o no, fue Anabel la que tomó la decisión de romper su matrimonio con Omar Sánchez tras darse cuenta de que se había "desenamorado" y apenas cuatro meses después de su boda. El videoclip se grabó el pasado 11 de febrero y verá la luz en los próximos días. La trama del videclip está basada en una discoteca llamada 'Future', donde todo aquel que cruza su puerta viaja en el tiempo 40 años hacia el futuro.

JACINTO TRUJILLO

Coincidencias del destino, Anabel Pantoja ya grabó el pasado verano un videoclip en Lisboa, en aquella ocasión junto con el cantante portugués Nininho Vaz Maia. El tema se títulaba 'Noiva' (novia en portugués) y se grabó unos meses antes de su 'Sí, quiero' a Omar Sánchez. Una boda que ya ha pasado a la historia. Tan claro tiene su divorcio Anabel que ya ha hecho la mudanza de todas sus pertenencias de la casa que compartía con el surfista canario.

El cantante canario Marcelo Mellino es conocido por haber participado en la popular serie 'La reina del flow 2' y en octubre compartió escenario con el cantante Rauw Alejandro, cuya canción 'Todo de ti' fue una de las más escuchadas en Spotify en 2021.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io