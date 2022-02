Benji Aparicio no deja de triunfar en los negocios. Tras el éxito de su restaurante 'NoName Bar', el novio de Laura Matamoros decidió abrir un nuevo local llamado 'Benji's Bar', que desde un primer momento ha contado con una gran acogida. De hecho, algunos de nuestros famosos no han podido resistir acudir a este bar para degustar los platos del yerno de Kiko Matamoros, como fue el caso de Paula Echevarría y Miguel Torres. Ahora, la 'influencer' ha anunciado a través de sus redes sociales que su chico está buscando personal.

Laura Matamoros ha aprovechado su presencia en redes sociales para compartir un 'storie' con el que ha comunicado que necesitan más personal para el restaurante que tienen ubicado en Aravaca, En concreto, ha aclarado que lo que buscan son cocineros, personal de sala y cocteleros. Varios puestos de trabajo que espera poder cubrir gracias al anuncio que ha realizado a sus seguidores.

En el cartel que ha compartido, ha dejado claro que lo que buscan es a alguien capaz de trabajar en un ambiente de "innovación y crecimiento". Esta oferta de empleo se publicó el 2 de febrero en el perfil del restaurante. Sin embargo, parece que todavía no han conseguido dar con los candidatos ideales, por lo que Laura Matamoros ha optado por echarle una mano a su chico compartiendo ella también la oferta para ver si alguno de sus numerosos seguidores están interesados en uno de estos puestos.

Lo cierto es que a Benji Aparicio parece irle genial en los negocios. Tanto es así que hace unos meses decidía abrir un tercer restaurante llamado 'Mati's Bar', en homenaje al primer hijo que tuvo con Laura Matamoros. Un establecimiento que está contando con el mismo éxito que sus otros dos locales. Además, a su lado siempre cuenta con el apoyo de su chica que no ha dudado en implicarse cada vez que ha sido necesario para ayudarle en cada uno de sus negocios, demostrando que juntos hacen un excelente equipo.

