Elena Furiase reaparece tras superar el Covid. La hija de Lolita, que espera su segundo hijo con su marido, Gonzalo Sierra, acudió, en la noche del pasado 22 de febrero, a la novena edición de los premios MIM Series 2022 donde entregó uno de los galardones de la noche que recayó en su amiga y compañera Mina El Hammani. La actriz confiesa que prácticamente no había ido a ningún acto porque estaba temerosa con esto del coronavirus pero que, como lo ha cogido igual, ha decidido salir un poco más. "Lo he cogido incluso sin salir de mi casa así que ahora ya me expongo un poquito más", cuenta. ¿Qué debo hacer si estoy embarazada y tengo catarro o gripe?

En el vídeo de la parte superior, Elena Furiase nos cuenta cómo está tras superar el Covid y también explica cómo se encuentra su madre, Lolita, que se contagió durante los mismos días aunque no porque hubieran estado juntas. ¿Le han quedado secuelas? ¿Temía por la salud de su bebé? ¡Dale al play escucha sus respuestas! Descubre los famosos que se han contagiado de coronavirus.

Gtres

Y es que Elena Furiase, que ya presume de tripita de embarazada, está feliz con su próxima maternidad. La actriz, que coincidió en los premios con su prima, Alba Flores, con quien asegura mantener una excelente relación "no solo nos vemos aquí eh?", bromeó, cuenta las semanas para dar la bienvenida a su segundo hijo. El bebé será un excelente compañero de juegos para su hijo Noah, de tres años. Repasamos los alimentos que no debes comer si estás embarazada.

