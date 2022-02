Llevan varias semanas saliendo, pero Ágatha Ruiz de la Prada no puede estar más feliz en su nueva relación con el abogado José Manuel Díaz-Patón, y lo mejor de todo: no quiere ocultarlo. Esta semana, en la celebración de la Feria ARCO, en IFEMA (Madrid), Ágatha -una gran amante del arte- se dejó caer por la exposición, y allí, avistada por los periodistas, no tuvo reparo en hablar de su chico, del que dice que es "muy simpático" y "muy divertido", a lo que además añadió que es "adorable".

Aún, sin embargo, es pronto para saber si la relación va viento en popa o no, o si acabará cuajando en algo mucho más serio, pero Ágatha, a sus 61 años, es una mujer a la que no le importa dejarse llevar: ya lo hizo con sus dos últimas relaciones, Luis Gasset (con quien rompió en mayo de 2021) y Luis Miguel Rodríguez, y aunque finalmente la cosa con ellos no llegó a más, lo disfrutó hasta el último día, igual que con José Manuel, para el que tiene un deseo muy especial.

El abogado tiene 65 años y está divorciado de su última esposa (la segunda) desde hace 7, pero tiene dos hijos en común con ella, aunque se desconoce si ya ha querido dar el paso de presentarles a su nueva pareja. José Manuel, además, es primo de Julián Porras por parte de madre (de ahí que Porras sea el segundo apellido de José Manuel), marido de Olivia de Borbón, y en lo profesional es un hombre de éxito: es socio fundador del despacho de abogados Legaltrade y además tiene varios negocios.



Desde Diez Minutos les deseamos todo lo mejor. ¿Será éste el hombre definitivo para Ágatha?

