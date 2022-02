Rocío Flores no está viviendo su mejor momento. Después de la polémica relación de su padre, Antonio David, con la periodista Marta Riesco que se declaraba su amiga, ahora la joven colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' vive su duro momento personal: podría haber roto su relación con su novio, Manuel Bedmar, después de seis años de noviazgo.

Al parecer, el motivo de su ruptura no es otro que el desgaste de su relación y no habría terceras personas, tal y como se ha hablado en diferentes medios, y habrían confirmado algunas fuentes familiares de la pareja a 'Semana'. Ahora, la joven ante los fuertes rumores, ha roto el silencio a través de las redes sociales con una publicación que ha llamado mucho la atención y que ha despertado, sobre todo, el cariño de Raquel Mosquera que no ha dudado en contestarla y felicitarla por su escueta publicación. Y es que Rocío ha publicado una imagen mirando al horizonte con una frase para reflexionar que se ha ganado miles de 'me gusta' en los primeros minutos de su publicación.



Instagram @rotrece

"Valora a la gente que suma en un mundo que resta", se puede leer junto a la imagen en la que se la ve con unos pantalones de vestir color nude y una chaqueta de punto oversize en tono naranja intenso. Mientras que en una fotografía se la puede ver oteando el horizonte, en la otra se la ve mirando a cámara con su mano en el labio. Una frase que ha gustado mucho a Raquel Mosquera: "Guapísima por fuera, más aún por dentro!!! La frase, me encanta!!! Y tu aun más, Rocio Flores Carrasco!!! Cada cada día me gusta más, como te expresas y como lo haces, en tu colaboración, en el programa de Ana Rosa!!!"

Hace unos días, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' confesó que había tocado fondo y, cuando todos creíamos que era debido a la nueva polémica con su madre, parece que su mal momento también se debe al final de su relación con su chico. Aunque Rocío no ha llegado a confirmar la ruptura, sí que lo podría haber hecho Gloria Camila con un 'patinazo' que tuvo durante su colaboración 'Ya son las 8', al hablar en pasado de la pareja.



