Rocío Flores parece haber recibido una alegría en medio de su último varapalo personal. Lo cierto es que la hija de Antonio David Flores ha pasado un año muy complicado desde que su madre decidió romper su silencio. De hecho, durante una de sus últimas apariciones públicas en 'El Programa de Ana Rosa' llegó a reconocer que "había tocado fondo". Ahora, la joven intentan superar un nuevo bache tras haber puesto punto y final a su relación con Manuel Bedmar, con quien llevaba saliendo desde hace seis años.

De momento, la joven ha preferido no confirmar ni desmentir su ruptura y continúa siguiendo con su rutina diaria en redes sociales. Ahora, ha compartido lo feliz que se siente después de haber recibido un nuevo colchón. De esta forma, parece que la colaboradora ha decidido cambiar la cama que compartía con su chico para estrenar una nueva, ¿está buscando deshacerse de los objetos que le recuerdan a la vida que compartía con Manuel Bedmar?

Instagram

A través del vídeo que ha compartido a través de sus 'stories' se ha mostrado muy feliz al saber que podrá contar con un nuevo y cómodo colchón, aunque de momento se ha limitado a enseñar cómo queda abierto en el salón. Lo cierto es que todavía no se sabe nada acerca de qué pasará con la casa que ambos compartían, aunque parece que ella está aprovechando esta colaboración para realizar algunos cambios.

Además, para dar comienzo a esta nueva vida cuenta con el apoyo incondicional de Olga Moreno. A pesar de su ruptura con Antonio David, la ganadora de 'Supervivientes' no ha dejado de mantener el contacto con Rocío Flores, y es que ha dejado claro que no piensa permitir que la familia que consiguieron crear se rompa.

Instagram

Ahora, la ex pareja de Antonio David ha querido estar presente en el momento que Rocío Flores ha recibido el colchón para ayudarle a abrirlo, demostrando que ella se ha convertido en el mejor refugio de la colaboradora en estos difíciles momentos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io