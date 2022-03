Rocío Flores habla de su relación con Manuel Bedmar. Después de que se hablara de su ruptura y su posible reconciliación con el que ha sido su novio durante los últimos seis años, la hija de Antonio David Flores ha regresado a su puesto de colaboradora en 'El programa de Ana Rosa' donde se ha mostrado esquiva a la hora de responder qué ha sucedido realmente entre ellos. "Manuel es una persona anónima que no forma parte del medio. Yo soy un personaje público pero nunca he cruzado el límite y no voy a entrar en explicar mi relación", ha asegurado.

Tras ver las imágenes donde se les puede ver a los dos paseando por Málaga, la hija de Rocío Carrasco ha dejado claro que no quiere pronunciarse porque siente que entonces se vería obligada a hacerlo cada vez que hubiese rumores sobre su relación. "Si paso ese límite tendré que entrar a desmentir o no todo y no quiero", ha indicado, aunque ha dejado claro que es posible que se vuelvan a repetir esas imágenes de ambos paseando juntos.

Telecinco

Sobre lo que sí que ha querido pronunciarse es sobre la supuesta participación de Manuel Bedmar en la nueva edición de 'Supervivientes'. "Él siempre ha querido mantenerse alejado de este mundo y no va a participar", ha confirmado zanjando todos los rumores que han surgido sobre su posible fichaje. Tras esto, ha dejado claro que ella seguirá con su vida normal sin hablar sobre su vida en pareja.

Por otro lado, aunque no ha querido confirmar si siguen viviendo juntos en la misma casa, sí que ha querido aprovechar para defender a Manuel. "Él es una persona muy trabajadora y todo lo que tiene lo ha conseguido él solito. Además, la casa que tenemos no es comprada, es alquilada y la pagamos entre los dos", ha recalcado para dejar claro que él no depende de ella.

Telecinco

Además, ha querido lanzar un 'capote' a Gloria Camila asegurando que ella no miente cuando dice que no sabe si han roto o no. "No te miente cuando no te dice ni idea, nadie sabe absolutamente nada de nada porque he estado incomunicada y hablando lo justo y necesario", ha zanjado para evitar que sigan presionando a su tía sobre este asunto.

