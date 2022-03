Claudia Osborne ha sorprendido apareciendo en 'Mi casa es la tuya'. La hija de Bertín Osborne ha decidido debutar en televisión junto a su padre, un momento muy especial donde ha podido mostrar sus dotes como entrevistadora. Mientras que la ex pareja de Fabiola Martínez se reunía con Bárbara Rey, Claudia ha mantenido una amena conversación con Sofía Cristo en la que, entre otras cosas, han hablado sobre algunas de las parejas que han tenido sus padres.

Todo ha surgido después de que Sofía Cristo le reconociese a Claudia Osborne que ella veía mucha complicidad entre sus padres. "Creo que hay posibilidades. Harían buena pareja", le ha indicado la hija de la ex vedette, que no ha dudado en preguntarle a la hija de Bertín si cree que podría ocurrir algo entre ellos.

Por su parte, Claudia Osborne ha reconocido que le parece que sería "muy gracioso" verle juntos y ha reconocido que no es algo que descarte que pueda suceder, dejando claro que también le parece que harían buena pareja. "Mi madre y yo estábamos comentando que Bertín sería mucho más partidazo que algunos que se ha echado por ahí", le ha reconocido Sofía Cristo. Un momento que la hija de Bertín Osborne ha aprovechado para lanzar una pullita a algunas de las exparejas de su padre. "Bueno, y viceversa", ha indicado en tono de humor y mostrando respeto por todas ellas.

De esta forma, ha dejado ver que algunas de las parejas que ha tenido el cantante no han llegado a gustarle del todo. Sin embargo, la hija de Bertín no ha querido profundizar más en el tema, prefiriendo no aclarar a qué personas se refería al decir eso.

