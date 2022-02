Después de cumplirlos el pasado lunes, Gloria Camila ha celebrado este sábado su 26 cumpleaños. El tiempo de espera ha merecido la pena. La hija de José Ortega Cano ha organizado una fiesta por todo lo alto rodeada de su familia y amigos aunque con sonadas ausencias. Aprovechando que coincidía con el fin de semana de Carnaval, han celebrado una fiesta temática, al igual que Anna Padilla, en la que todos los invitados tenían que acudir disfrazados. El tema: Pasión de Gavilanes. Los gorros y las botas de cowboy no han faltado en los looks que los invitados han lucido a las puertas de una finca a las afueras de Madrid donde se ha celebrado la gran fiesta.

Rodeada de José Ortega Cano, Ana María Aldón y su novio, David García, la joven ha sido una de las primeras en aparecer en esta finca. Sonriente, tanto la homenajeada como su padre han atendido sin problemas a los periodistas que se encontraban en las puertas de la finca. En el interior, todo estaba preparado para una gran fiesta que duraría toda la tarde.

Entre los invitados destacaron nombres como Violeta Mangriñán, que acudía con un look vaquero en negro portando una botella de agua mineral después de haber confirmado recientemente su embarazo, fruto de su relación con Fabio.

Tampoco se perdió la fiesta Jacobo Ostos o, según apuntan algunos medios, el hermano de Gloria Camila, José Fernando, que acudía con su hija Rocío de 4 años reuniéndose con su familia después de algún tiempo separados.

Entre las grandes ausencias se ha destacado la de Rocío Flores, quien se encuentra en Málaga junto a la ex de su padre, Olga Moreno. La joven está actualmente envuelta en rumores de separación con su novio tras seis años de relación, una noticia que podría haberle afectado tanto que justificara la ausencia del cumpleaños de su tía, con quien se ha demostrado muy unida en los últimos meses.

En el interior de la finca, Gloria Camila no dudó en tirar la casa por la ventana y, además de organizar un gran catering, alquiló un toro mecánico que instaló en el centro de la estancia y del que disfrutó sola y acompañada de su chico.

Finalmente, y tras disfrutar de música en directo, la hija de José Ortega Cano sopló las velas de su tarta, también temática, decorada con las manchas de una vaca.

