Rocío Flores está de enhorabuena, y es que está a punto de comenzar un nuevo proyecto laboral en televisión. La hija de Rocío Carrasco hizo su primera aparición en este medio en 2017 para dar la bienvenida a Gloria Camila tras su participación en 'Supervivientes'. Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando empezamos a poder verle más tras convertirse en la defensora de su padre en 'GH VIP 7'. Una aparición que, aunque parecía que sería fugaz, finalmente le abrió las puertas a un nuevo futuro laboral que ahora parece haber consolidado un poco más.

La hija de Antonio David Flores ha demostrado sus dotes como colaboradora en 'El Programa de Ana Rosa'. Ahora, cuando está a punto de cumplirse un año como miembro del equipo de Ana Rosa, la joven parece haber fichado por un nuevo programa con el que seguirá comentando algunos temas de la actualidad del corazón. ¿Quieres saber de qué programa se trata? Descúbrelo haciendo click en el vídeo de arriba.

Telecinco

Sin duda, una excelente noticia para Rocío Flores que no está pasando por su mejor momento personal. A los problemas que tiene con su madre se ha sumado la separación de Antonio David y Olga Moreno y los rumores de crisis o ruptura con su pareja, Manuel Bedmar. Sin duda, unas noticias que han hecho que, como ella misma reconoció en el programa que colabora, terminase "tocando fondo".

Ahora, recibe esta gran alegría con la que seguir cosechando nuevos éxitos profesionales y es que, a pesar de que durante su aparición en 'GH VIP 7' desveló que no quería formar parte de la televisión, finalmente parece que poco a poco ha conseguido encontrarse más cómoda ganándose un hueco en este medio.

