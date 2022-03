Letizia ha hecho una declaración de intenciones con su último look: una blusa con la que manda todo su apoyo al pueblo ucraniano. La Reina ha entregado las Ayudas a Proyectos Sociales de la Fundación Mutua Madrileña en su X Convocatoria, que reconocen y ayudan a impulsar iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida de diversos colectivos vulnerables.

Aunque a su llegada llevaba una chaqueta negra -a juego con sus pantalones-, pero cuando se la ha quitado a mostrado una blusa de estreno. Pero en esa ocasión la importancia no era que tenía nueva prenda en su armario sino lo que 'decía' con ella.

El pasado 27 de febrero, el rey Felipe VI aprovechó su intervención en la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona para condenar la invasión de Ucrania y mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano. La invasión acometida por Rusia supone "una amenaza para Europa y el orden mundial", aseguró. Ahora ha sido Letizia, no con palabras, sino con su look quien ha 'hablado'. En este acto solidario, celebrado en el Auditorio Mutua Madrileña, de la capital española, Letizia ha posado con una blusa blanca algodón con bordados de colores que recuerda al traje tradicional Ucraniano. El nombre típico de esta prenda es vyshyvanka (que significa bordado​) o también sorochka (camisa en ucraniano) y es la prenda de vestir tradicional de Ucrania.

El origen de la prenda es un misterio de momento, pero todo apunta que la Reina, que no deja ni un detalle de sus looks al azar, la habría adquirido para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano. Y es que la Reina sabe lo que es una guerra. En 2003 -meses antes de que Casa Real anunciase su compromiso con Felipe VI-, cuando trabajaba en TVE, viajó hasta Irak para realizar la cobertura del conflicto entre Estados Unidos e Irak.

La Reina ha combinado su blusa con mensaje con pantalones negros, cinturón de piel del mismo color de la firma Mohel, salones de Magrit y clutch de Carolina Herrera. Como joyas, sus pendientes con forma de caña de bambú y su inseparable anillo de Karen Hallam.

