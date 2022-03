Rocío Flores aclara qué relación tiene con Javier Terrón. Después de que la hija de Antonio David Flores no quisiera explicar en qué punto está con Manuel Bedmar, del que se ha hablado de ruptura tras seis años de amor, unas imágenes de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' con el influencer han hecho saltar todas las alarmas. El magazine de Telecinco en el que trabajaba emitía unas imágenes del lunes 7 de marzo en las que Rocío y Javier abandonaban la casa que Gloria Camila, tía de la joven, tiene en Madrid y donde la hija de Rocío Carrasco ha pernoctado durante su última estancia en la capital. El joven llevaba el equipaje de Rocío y la ayudó a introducirlo en un vehículo VTC. Javier se despidió de Rocío lanzando un beso al aire y ambos tomaron caminos separados.

Pepe del Real, compañero de Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa', se ha puesto en contacto con ella para preguntarle por su relación con Javier Terrón. "Ella me dice que Javier Terrón es un compañero, ellos comparten una persona que se encarga de llevarles las redes sociales y la publicidad de las mismas. Trabajan juntos, son compañeros". El periodista afirma que será el tiempo el que diga si entre ellos dos puede surgir algo más pero que Rocío se lo ha dejado claro: "Ahora son amigos", dice. Analizamos el estilo de Rocío Flores.

Telecinco

Alessandro Lequio no se ha mostrado de acuerdo con las explicaciones de la joven y su postura sobre no querer hablar de Manuel Bedmar algo que también le reprochó Joaquín Prat. "Rocío es compañera y sabe perfectamente que no le vamos a faltar al respeto pero con sus silencios y ambigüedades, no se está comportando con nosotros de la misma manera. Eso no es bonito y que aprenda de Isa Pantoja. Cuando me pone esos ojones, no chica contesta que aquí estás para contestar". Pepe del Real cree que la relación entre Manuel y Rocío continúa pero que no pasa su mejor momento mientras que Joaquín decía que, si no tiene claro hacía donde va su relación, debería decirlo.



