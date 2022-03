Kiko Rivera no está pasando por su mejor momento. A las decenas de frentes abiertos por diferentes polémicas en la televisión, se le ha sumado un ataque de gota del que se va recuperando poco a poco, y su alejamiento progresivo de su madre y su hermana, quien ya ha asegurado que el DJ "se ha cargado nuestra relación". Un punto que ha hecho que siga su acercamiento a sus hermanos, Cayetano y Fran, a quienes no duda en visitar y agradecer de vez en cuando dejando su rastro en redes sociales. Así, Kiko e Irene no han faltado al cumpleaños del hijo de Cayetano Rivera y Eva González.

Este encuentro, sin duda, ha hecho que Kiko recordara aún más a su padre, quien cumpliría 74 años este 5 de marzo. Una fecha muy señalada que el DJ no ha dudado en recordar y homenajear con una simbólica publicación en redes sociales muy tempranera que ha levantado el cariño de sus seguidores desde primera hora de la mañana. En ella puede verse una imagen del pequeño Kiko Rivera en el regazo de su padre.

"Papá hoy cumplirías 74 años, no tengo muchas fotos contigo se pueden contar con los dedos de las manos pero alguna tengo. Te echo mucho de menos papá aunque no llegara a conocerte. Estés donde estés hoy soplaremos la vela juntos porque yo te siento aquí conmigo. Te quiero papá ❤️", escribía Kiko Rivera en una muestra del cariño que sigue guardando a su padre.

La publicación ha despertado a más de 5.000 personas que le han dado su apoyo en unas pocas horas con mensajes muy variopintos aunque todos ellos mostraban el cariño que le tienen al DJ. Entre todas las felicitaciones al torero, no faltaron los mensajes de ánimo a Kiko y quienes le compartían que también piensan en los que no están:

"Gracias por los mensajes bonitos", escribía Kiko.



