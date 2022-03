El extenista español Manolo Santana, ha recibido este sábado un emotivo homenaje póstumo en la pista central del Club Puente Romano de Marbella que lleva su nombre. Un reconocimiento celebrado tras el partido entre selección de España contra Rumanía que eliminaba de la Copa Davis al equipo español, una derrota que quedaba rápidamente en segundo plano tras el inicio del homenaje. En pie, el público dedicó un caluroso recuerdo a la figura del tenista que marcó una época.



Para celebrar el homenaje, la pista se llenaba de imágenes de grandes dimensiones en blanco y negro del tenista internacional junto a algunas de las leyendas del deporte que no dudaron en acudir a la cita, presencial o virtualmente. Álex Corretja, ex capitán de la selección española de tenis, arrancaba el acto dedicando unas palabras en memoria del que fuera compañero de raqueta. "Pensaba en Manolo y, aunque esté muy triste de estar aquí hablando en nombre del tenis español, quiero que le recordemos como una persona simpática, bromista, cercana, cariñosa, respetuosa... y alguien que marcó nuestras carreras", ya que "seguramente gracias a él muchos de nosotros estamos aquí".



Gtres

"Manolo fue un pionero del deporte español y nos marcó el camino a todos los que hemos venido detrás", decía Rafa Nadal a través de un vídeo que se proyectaba después en la pista. "Amaba el tenis y siempre fue un verdadero caballero, una de las leyendas más cariñosas que hemos tenido", señalaba Roger Federer. También tomaron la palabra su hija, Bárbara Santana y su viuda, Claudia Rodríguez, con una voz visiblemente emocionada debido al dolor de la pérdida. Ambas agradecieron a todos su cariño hacia la figura de Manolo Santana.

Gtres

Precisamente su viuda y su hija han recibido los homenajes en su nombre, un papel que les ha hecho derrumbarse sin consuelo al recordar al tenista, fallecido a los 83 años el pasado 11 de diciembre. Además de un ramo de flores, ambas han recibido una fotografía de la leyenda del deporte levantando el prestigioso trofeo de Wimbledon, firmada por todos los presentes. Entre ellos, los tenistas Albert Costa, Nicolás Almagro, Anabel Medina, José López Maeso y Juan Carlos Ferrero, y raquetas de la época de Santana como el checo Jan Kodes, el italiano Nicola Pietrangeli, el rumano Ion Tiriac o el legendario Björn Borg.

Gtres

La pérdida del tenista tomó por sorpresa al mundo del deporte, que ha demostrado que no olvidará la historia que marcó a lo largo de su trayectoria y el gran número de puertas que abrió para que otros tenistas españoles siguieran firmando páginas de la historia.

