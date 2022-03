Sonsoles Ónega desvela lo que piensa de Fidel Albiac

Sonsoles Ónega ha confesado en directo lo que sintió al conocer a Fidel Albiac. Este 8 de marzo ha sido de lo más especial para todas las mujeres, pero sobre todo para dos en concreto. Rocío Carrasco ha sido la encargada de que este día tenga una gran celebración, y qué mejor forma que haciendo un homenaje a una mujer muy adelantada a su época y defensora del feminismo. Esta noche en el Wizink Center de Madrid se ha celebrado un concierto dedicado a 'La más grande': 'Mujeres cantan a Rocío Jurado'.

Mediante una conexión de Rocío Carrasco con 'Ya son las ocho', la presentadora le terminaba confesando a la protagonista del evento lo que pensaba de su marido. Hace unos días tuvo la oportunidad de cruzarse con él por los pasillos de la cadena. En diferente ocasiones, Sonsoles y Fidel han mantenido alguna que otra conversación, pero esta vez ha sido todo más personal y nada que ver con el trabajo.

Telecinco

"¡El otro día conocí a Fidel Albiac!", le comentaba a Rocío en mitad de la conexión. "Me pareció un tipo encantador y nos echamos unas risas. "Siempre le doy un consejo a las mujeres jóvenes: elegid bien porque un hombre que cree en la mujer con la que está tiene todo ganado", respondiéndole la hija de Rocío Jurado: "Yo lo he hecho, gracias a Dios".

La cosa no se quedó ahí, y es que tan bien se llevaron que "intercambiaron incluso los teléfonos". Rocío Carrasco más de una vez ha llorado de emoción al saber lo que conlleva hacer un homenaje así. "Si lo que yo haya podido contar en un momento dado, que desgraciadamente me ha ocurrido, sirve bienvenido sea", explicaba Rocío a la hora de hablar sobre los beneficios del concierto. Todo lo que se saque con la venta de las entradas será para la Fundación Ana Bella que ayuda a las mujeres maltratadas

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io