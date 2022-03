Alessandro Lequio se ha mostrado muy tajante con Ana María Aldón tras escuchar las últimas declaraciones que ha realizado la colaboradora sobre Ortega Cano. El colaborador, que ya tuvo un desencuentro con Rosa Benito, ha decidido cargar ahora contra la mujer del ex torero, asegurando que cree que ella busca separarse del padre de Gloria Camila. "La sensación que tengo es que está sembrando problemillas para convertirlos en la excusa perfecta para separarse", confesó en 'El Programa de Ana Rosa'.

Una fuerte acusación a la que ella ha decidido responder de forma tajante asegurando que no tiene de qué arrepentirse porque no considera que haya dicho nada que comprometa su intimidad ni su vida privada. "Cuando den ejemplo pues ya... yo no he sembrado ningún problema", ha indicado lanzándole un pequeño 'zasca' a Alessandro Lequio y dejando claro que ahora está muy bien con su marido.

Telecinco

El colaborador, que ha escuchado estas declaraciones atentamente desde el plató, ha explicado que siguen sin convencerle sus palabras. "Ella es la que enciende el fuego y luego nos llama pirómanos, sino quiere que hablemos de ella que no dé de que hablar El tiempo me acabará respondiendo", ha indicado de forma tajante.

Además, ha dejado claro que si está tan convencido de sus palabras es porque ha visto algunas actitudes de ella que le hacen pensar que no quiere estar con Ortega Cano. "Sigo pensando lo mismo. Ojalá me equivoque por Ortega Me baso en dos pistas: lo que me cuentan de lo que dice por atrás y por otro sus movimientos. Cuando alguien dice que quiere respirar es porque se está ahogando", ha zanjado de forma tajante.

Telecinco

Por su parte, ella ha aprovechado también para pronunciarse sobre su supuesto distanciamiento con Gloria Camila por haber "defendido" a Rocío Carraco y haber hablado de su padre. "Yo no he apoyado a Rocío Carrasco, me siento identificada en el terreno de malos tratos, si eso es apoyar… pues bueno. Yo cuando he tenido que decir algo lo he dicho y ya está, la vida es así y no se puede gustar a todo el mundo", ha contado dejando claro que no se arrepiente de ninguna de sus palabras.

