Tamara Falcó está viviendo un amor de película. La joven hija de Isabel Presley lo apuesta todo por su romance con Íñigo Onieva, con quien lleva viviendo un romance desde hace año y medio. Una relación que ambos aseguran que está muy afianzada y va por el buen camino. Así, se les ha visto juntos yendo de cena con los amigos, en familia o incluso saliendo de misa, y es que ambos tienen un gran pacto: "Yo voy a su discoteca y él viene a misa conmigo", confesaba la marquesa de Griñón.

Y es que, para Tamara, el equilibrio está siendo la clave de esta relación que parece que cada vez es más seria aunque tiene algunas sorpresas, como la que la propia marquesa confiesa en el vídeo que hay sobre este artículo. Pero todo esto se diluye "cuando hay amor y cariño", y eso parece que les sobra a esta pareja que cada vez se ve más fuerte su relación. Una actitud que hace mirar al futuro entre ambos, por lo que es inevitable preguntar si Tamara ve a Íñigo como el padre de sus futuros hijos.

Rodeada de sobrinos, la marquesa ha confesado si esto le despierta el instinto maternal y si va a dar un paso más allá y plantearse formar una familia con su chico. Si quieres saber la respuesta mira el vídeo que hay sobre estas líneas. En él, además, confiesa cómo es posible llegar al equilibrio a pesar de que ambos tienen, asegura, un gran carácter que puede afectar a la relación.

