Ana María Aldón ha sorprendido a todos. Hace tan solo unas horas que se rompía en directo en 'Viva la vida' al contestar a sus familiares sobre la situación de su matrimonio y la enfermedad de su madre, dos temas que la están afectando sobremanera en las últimas semanas. El primero de ellos debido al distanciamiento que se está produciendo con su marido, José Ortega Cano, a quien le ha reclamado su sitio en la familia y disfrutar algo más de su relación; el segundo, por la distancia física que las separa ahora que su madre está enferma.

En sus declaraciones en el programa dudaba al responder si Ortega Cano estaba enamorado de ella: "Emma, por favor... supongo que sí, que si sigue a mi lado es por algo", una frase que una psicóloga analizaba en 'Viva la vida' asegurando que la falta de comunicación puede ser el detonante del problema de inseguridad que ella tiene por su relación. Una inseguridad que dejaba a un lado hablando de una futura ruptura: "creo que tengo que estar con quien se merezca que esté a su lado". Sin embargo, al son de India Martínez y Rosario Flores, Ana María Aldón ha hecho las maletas junto a su hijo para coger un avión, sin desvelar su rumbo, y hacer un viaje ¿relámpago?. Así lo ha dado a conocer ella a través de su perfil de Instagram.



Instagram @anamariaaldon

La imagen ha revolucionado a todo el mundo. Y tras horas de especulaciones, Avilés ha dado la clave sobre este viaje en el programa: se trata del bautizo de un familiar. Según el periodista, José Ortega Cano ha tenido dudas acerca del viaje después de las declaraciones de Aldón en la jornada de ayer: "José Ortega Cano, ayer a las 11 de la noche, dijo que no iba a ir al bautizo. Finalmente, ha ido y la ha acompañado", apuntaba, a pesar de que no ha habido rastro de la pareja en las redes sociales de la diseñadora.

Además, la situación en el matrimonio parece que empezará a estar distanciada también físicamente. Según Diego Arrabal, Ana María "lleva un tiempo buscando otra vivienda en Madrid", algo que Marisa Jara ha confirmado "porque ella quiere tener una especie de estudio para su trabajo y una forma de invertir". Mientras que Alejandra Rubio apuntaba a que el círculo de Ortega Cano "le come la cabeza" en contra de Ana María Aldón.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io