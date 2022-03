Este sábado Makoke y Terelu protagonizaban una monumental bronca en la que dejaban claro su amistad se encontraba totalmente rota. La ex de Kiko Matamoros se quedaba sin palabras al ver la reacción de Terelu a sus vacaciones en Mexico. Esta semana en 'Sálvame', Terelu y el resto de sus compañeros se preguntaban cómo podía Makoke mantener ese tren de vida, de viaje en viaje, trabajando únicamente tres días al mes. Unas palabras que hacían que Makoke se plantease su amistad con Terelu: "Yo pensaba que eras mi amiga, lo normal es que te alegres de las cosas buenas que me pasan, no que siembres la duda sobre mí".

Terelu le respondía dejándola en evidencia: "Yo a Makoke la considero una conocida y no confío plenamente en ella, hay un motivo por el que nuestra relación ha cambiado y no lo voy a decir porque no me fío de que Makoke no lo haga público".

Después de esta monumental bronca, sus compañeros de 'Viva la vida' han opinado al respecto. Sobre todo, Alejandra Rubio y Kiko Matamoros que han explicado que en su opinión Makoke y Terelu nunca han sido amigas: "Se han llevado bien por la relación de Alejandra y Anita, pero amigas lo que se dice amigas no han sido nunca".

El motivo de la separación de Terelu y Makoke

Alejandra Rubio ha querido hacer memoria para encontrar el motivo por el que Makoke y su madre se distanciaron: "Yo creo que a Makoke lo que le molesta es que yo sea tan amiga de la novia de Kiko. "Somos íntimas, y mi madre creo que se ha molestado con ella por una bronca que Makoke y yo tuvimos una tarde aquí en plató".

Según ha contado Alejandra y han corroborado sus compañeros de programa, Makoke "se fue a por ella" en los pasillos de Telecinco. "A Makoke no le sentó bien que yo defendiera a Kiko en plató y se vino a por mí gritando, yo, por el cariño que le he tenido y porque es una persona mayor que yo, mantuve la calma", ha sentenciado la nieta de María Teresa Campos.

Telecinco.es

Al parecer esto habría sido la gota que ha colmado el vaso y el motivo por el que Terelu habría decidido tomar distancia con Makoke. Además, muchos colaboradores del programa han dejado claro que Terelu ha tomado partido por Kiko Matamoros tras su separación de la colaboradora de televisión.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io