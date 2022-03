Tomar la decisión de que un familiar mayor ingrese en una residencia no es nada fácil: que deje atrás su casa es una decisión importante, pero a veces por su bien, es lo mejor, y eso es lo que ha querido trasladar a todos Manuela Velasco, sobrina de Concha Velasco, después de que se formara un gran revuelo al salir a la luz que la actriz se mudaría a vivir a un centro especializado en ancianos. La propia Concha ya dijo que, cuando el momento correcto llegara, le gustaría vivir en una, pero las críticas no han tardado en aparecer: "La gente no tiene ni idea de lo que pasa en una familia. Fue duro para ellos tomar la decisión. Todo el mundo tiene que entender eso, que necesita atención. Nadie tiene que meterse ahí", ha dicho Manuela.

La actriz, que acaba de presentar 'La bella Dorotea' en el Teatro Español de Madrid, confesó que había sido una decisión complicada para todos, pero era lo mejor: "Al principio es un shock y tomar la decisión es muy difícil. Para mis primos ha sido muy difícil. Pero es que lo necesita y es donde mejor está. Son etapas de la vida y hay que cubrir sus necesidades", ha revelado.

Manuela, por otro lado, ha querido tranquilizar a todos y desvelar que, cuando ha ido a verla, la ha visto estupendamente bien: "Ha transformado su habitación en un camerino", ha relatado, y ha añadido: "No para de tener visitas y yo la he visto tan divertida, tan feliz, tan comunicativa... Mi tía es tan genial contando cosas, tiene unas anécdotas, una memoria... y claro, como viene y entra y sale todo el rato...".

Concha irá al teatro a ver a Manuela

La joven actriz está muy emocionada con su nueva obra, y espera que todo vaya estupendamente, pero aunque ha echado de menos a su tía, sabe que cualquier otro día irá a verla: "Me ha dicho 'sí, sí, sí, voy a ir'. Justo al estreno no, porque es mucho jaleo. Hoy es un día maravilloso, pero hay demasiada gente, demasiadas conversaciones... y el día que venga quiero estar para ella", ha contado, justo antes de revelar el mejor consejo que le ha dado nunca antes de salir a actuar al teatro: "Sólo bebe agua". Un consejo que ahora a Concha podría no irle también teniendo en cuenta la divertida anécdota que ha revelado Manuela: "Se ríe tanto que se hace pis de la risa".

