Gloria Camila ha roto su silencio sobre el enfrentamiento que mantuvieron su padre, José Ortega Cano, y su ex, Kiko Jiménez en la presentación de los nuevos carteles de la Feria de San Isidro. Y ha revelado un capítulo hasta ahora desconocido de su relación con el exsuperviviente. Para ponernos en antecedentes, el pasado 15 de marzo, 'Sálvame' encargó a Kiko Jiménez que cubriese este evento al que asistiría su 'exsuegro' para preguntarle por la crisis en su matrimonio con Ana María Aldón. Como no pudo hacerlo en el photocall, el colaborador televisivo se desplazó hasta la casa del torero para conseguir su misión, pero Kiko, lejos de tener la respuesta que buscaba, consiguió un sonoro "¡Cornudo!" por parte de su 'exsuegro'.

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano se pronunciaba sobre esta polémica en 'Ya son las ocho'. "He estado viendo 'Sálvame' y vengo cabreada porque mucho que decimos que Antonio David ha vivido de Rocío Jurado y Rocío Carrasco, y estamos dando voz y voto a uno que sigue el mismo camino. Lo único que hace es hablar y despotricar de mi familia. Ayer este señor que no es periodista, va de reportero, va a un photocall mandado por su programa para intentar coger palabras de mi padre. Yo me entero que está y cojo a mi padre y entramos por detrás porque de este señor cosas buenas no van a venir", afirmó Gloria Camila.

La colaboradora, como se recoge en el vídeo arriba, explicó que la única intención de Kiko Jiménez "era provocar. Cuando salimos por la puerta de atrás y el señor le llamaba 'cierra bares' y cobarde. Este señor se dirige a la casa de mi padre a las 23.30 de la noche para conseguir las provocaciones". También aprovechó para negar que ella haya llamado 'La Chusa' (nombre del personaja de Paz Padilla en 'La que se avecina') a Ana María Aldón.

Además, Gloria Camila ha revelado un duro episodio que vivió tras romper su relación con Kiko Jiménez, con el que salió durante cuatro años y junto al que participó en 'Supervivientes 2017'. "Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado. Y he tenido que ver cómo ha aprovechado una crisis matrimonial que se ha desmentido para regocijarse en hacer daño", reconocía la hija de Rocío Jurado.

