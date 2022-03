Vicky Martín Berrocal ha reaparecido tras la gran celebración de su 49 cumpleaños en la presentación de la marca de nutricosmética Incara Solutions, de la que ella es embajadora. Durante este acto, al que ha acudido con un traje rosa de su marca Victoria Colección, la empresaria ha querido sincerarse sobre su ruptura con el portugués João Viegas Soares, dejando claro la decisión por la que han decidido tomar caminos por separado tras vivir una gran historia de amor.

"Encontré al hombre de mi vida, era un amor entero, sano ,puro...nunca me había sentido tan feliz ni tan amada y esa es la verdad", ha explicado dejando claro que le sigue teniendo un gran cariño pese a haber roto. Vicky Martín Berrocal ha reconocido que, aunque fue una decisión que ambos tomaron, fue ella la que estaba más decidida a romper. "Yo creo que cuando sacrificas tantas cosas, porque al final es cambiar tu vida con 47 años, solo se sostiene si todo funciona muy bien", ha indicado.

De esta forma, la empresaria ha reconocido que para ella comenzó ha hacerse muy difícil el viajar todas las semanas para ir de España a Portugal. "No paré, viajaba todas las semanas. Tengo mucho trabajo y había cosa que nos empezaron a separar. Yo quería estar allí y él también quería que estuviese pero tenía que seguir con mi vida, tampoco puedo dejar de lado mis cosas. Prescindí de muchas, dejé a mi hija pero lo hice encantada y feliz, nadie me obligó".

En cuanto a una posible reconciliación ha dejado claro que eso "nunca se sabe" y ha reconocido que sigue manteniendo el contacto con él."Yo siempre digo que la vida siempre te sorprende y eso es lo más maravilloso. Había que tomar esta decisión Nos llevamos muy bien. Hablamos, no tenemos nada que reprocharnos porque lo hemos dado todo y más", ha explicado sin poder evitar romperse al recordar todo lo vivido, y es que ha confesado que habían conseguido formar una verdadera familia. "He compartido cosas con João que no había compartido con nadie".

Por otro lado, la empresaria ha dejado claro que está muy contenta con que su ex pareja, Manuel Díaz, haya decidido retomar la relación con su padre. "Es un notición. Fue el gran regalo de mi cumpleaños, no cabe duda. Creo que esta vez va a ser. Sería de las cosas más bonitas que me pueden pasar a mí también", ha reconocido mostrando la gran alegría que se llevó al saber que, por fin, han conseguido solucionar sus diferencias.

La estrecha relación de Vicky Martín Berrocal y Bertín Osborne

Vicky Martín Berrocal ha aprovechado la ocasión para dejar claro que entre ella y Bertín Osborne solo existe una gran amistad. "Es mi compañero de trabajo desde septiembre de 2020 y es la primera persona que se enteró de que habíamos terminado, le he pedido mucho consejo", ha indicado. La empresaria ha reconocido que entre ellos existe una gran complicidad y son muy amigos. "Ni él quiere estar conmigo ni yo con él. No dudaríamos ni un cuarto de hora", ha desvelado.

Una gran relación con Victoria Federica

Por último, la empresaria ha sorprendido a todos reconociendo que mantiene una gran relación con Victoria Federica, que lució una prenda de su marca en la entrevista que realizó a 'Elle'. "Es muy amiga de Alba y trato mucho con ella. Me parece una persona independiente de toda la familia, es muy libre", ha confesado.

Vicky Martín Berrocal ha dedicado unas bonitas palabras a la sobrina del Rey dejando claro que le parece una gran mujer a la que ha tenido la oportunidad de conocer más gracias a la gran relación que tiene con su hija. Un monto que ha aprovechado para desvelar lo orgullosa que se siente de Alba tras el viaje solidario que ha realizado. "Es una mujer que me recuerda a mí con esa edad porque es tan decidida....", ha explicado reconociendo que su hija está pensando en volver lo antes posible a África.

