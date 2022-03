Al menos eso es lo que aseguró el estilista Erik Putzbach en el programa 'Socialité'. La sobrina de Isabel Pantoja no gana para disgustos y, a su preocupación por la salud de su padre y por el nuevo juicio de su tía , se une la acusación de este experto en moda que, tras analizar dos piezas de la colección de complementos de la colaboradora de 'Sálvame', se mostró indignado por su parecido con otras de una firma italiana de lujo. "Me parece indignante y vergonzoso que haya imitado un bolso de lujo para su firma...El detalle del logo ya me parece vergonzoso, porque es prácticamente una imitación exacta. Nada es casualidad, está clarísimo que se ha basado en la marca para crear ese bolso de su colección", afirmó Erik Putzbach en el programa de Telecinco. "Este bolso es el ejemplo cosificado del quiero y no puedo de Anabel Pantoja", afirmó el crítico de moda.

Según 'Socialité' si la firma italiana considerase que la sobrina de Isabel Pantoja podría haber cometido un presunto plagio y ha utilizado un logo confundible con el suyo que tienen registrado, podría solicitarle que dejara de venderlos. Si ella se negara a dejar de comercializarlos, el abogado Pedro Hermida explicó que la firma podría recurrir a la vía civil o penal por lo que podría llegar a enfrentarse, incluso, a una pena de prisión. "Podría tener pena de prisión de 6 meses a tres años, más la responsabilidad civil que proceda por los daños y perjuicios sufridos que se acreditasen".

Está claro que el 2022 no está siendo un buen año para Anabel Pantoja. A su separación de Omar Sánchez, aunque siguen manteniendo buena relación y comparten planes juntos, se unen los problemas de salud de sus padres: Bernardo ha estado varios días ingresado y su madre, Mercedes, tuvo que ser operada. Además, la colaboradora de 'Sálvame' ha visto cómo su tía se sentada de nuevo ante un juez y se mostró indignada por el trato que recibió a su llegada a la sala.

