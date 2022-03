Antonio David Flores apoya a Olga Moreno. El ex colaborador de Mediaset acudió, el pasado 28 de marzo, a la clínica estética de Madrid en la que la ganadora de 'Supervivientes 2021' y su hija mayor se habían sometido a sendas lipoesculturas. El ex guardia civil quería conocer, de primera mano, el estado de salud de su ex y su hija tras la intervención quirúrgica y estuvo un rato en el interior de la clínica visitándolas e interesándose por su estado. Agustín Etienne, representante de Rocío Flores, también pasó por la clinica al igual que dos buenos amigos de la nieta de Rocío Jurado. Repasamos la vida de Rocío Flores.

A su salida de la clínica, Antonio David Flores atendió a los medios y explicó cómo había ido la intervención de Olga y Rocío. "Está todo súper bien. No puedo explicar mucho porque no entiendo pero os puedo decir que están muy bien y están tranquilas y ya está. Supongo que estarán un par de diítas y tal hasta que puedan caminar y tal pero hasta ahí te puedo contar porque te juro que no sé más nada", explicó tras ver a su ex y a su hija mayor. Descubre las mejores fotos de Olga Moreno.



Con este gesto de apoyo hacia su ex mujer, Antonio David Flores ha querido dejar claro que la relación entre él y Olga Moreno es cordial a pesar de la separación. Hace unas semanas, el ex colaborador de Mediaset confesó de qué se arrepentía en su proceso de ruptura y siempre ha asegurado que su familia está por encima de todo. "Yo siempre con ellas aunque a veces intentáis hacer ver que no nos llevamos bien. Hay colaboradores que continúan insinuando que nuestra relación es mala y a ver si queda claro de una vez por todas. Estoy aquí porque es mi obligación. Me siento molesto porque parece que obligatoriamente tiene que existir una mala relación cuando no es así", comentó. Repasamos cómo es la relación entre Olga Moreno y Rocío Flores.

Antonio David no quiso hablar de Marta Riesco aunque dejó claro cómo está. "Yo estoy muy feliz y muy contento" y, sobre el paso de la periodista a la música, dijo que 'pronto' se podrá escuchar la nueva versión de 'No tengas miedo', el primer single de su pareja.

