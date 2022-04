Repasamos el árbol genealógico de Kiko Matamoros

La vida de Kiko Matamoros en imágenes

Kiko Matamoros se rodea de quienes le apoyarán en 'Supervivientes'

Tras varias semanas sonando su nombre con fuerza, Kiko Matamoros ha confirmado en el programa 'Viernes Deluxe' que ya ha firmado el contrato con el que se convierte en concursante oficial de 'Supervivientes'. El colaborador ya ha dejado claro en más de una ocasión que estaba deseando poder hacer frente a este gran reto para convertirse en el ganador más longevo de la historia. Ahora, ha explicado cómo afronta esta nueva etapa en su vida, ¿sabe ya quién va a ser su defensor en plató?

El padre de Diego Matamoros ha confesado que lo único que le preocupa es que va a tener que dejar su vida aparcada durante un tiempo, algo que no sabe si llevará del todo bien. "Yo dejo en este momento una estabilidad personal que no he tenido en mucho tiempo. Una comunicación con mis hijos maravillosa, una relación estupenda… En tres años y medio no me he despegado ni un momento de mi pareja", ha confesado.

Telecinco

Sin duda, una situación que cambiará dentro de poco, y es que estará un tiempo sin poder verle. De hecho, parece que esta será una de las cosas que más le preocupen sobre su estancia allí. Tanto es así que todavía no tiene claro si quiere que sea ella su defensora en plató. "No tengo claro si tiene que venir a un plató, decidirá ella. En ese sentido tengo mucha inseguridad, le doy muchas valor en muchas cosas porque es una persona inteligente, muy buena y maravillosa pero no sé si a lo mejor este mundo le viene grande", ha explicado.

Lo cierto es que si hay algo que pudiese hacer que su concurso peligrase no es ni el hambre que pasará en Honduras ni los diferentes conflictos que puedan surgir durante su convivencia con sus compañeros, sino el hecho de pensar que su Marta López Álamo puede estar pasándolo mal en plató. "Nosotros que llevamos muchos años nos vamos muchas veces enfadados de aquí... pues para ella puede ser complicado", ha indicado.

Gtres

El padre de Laura Matamoros ha explicado que, en caso de que ella decida ser su defensora, la actitud que él tenga en el concurso no la termine "haciendo suya". El colaborador ha explicado que le gustaría que su pareja fuese crítica y que si hay algo de su concurso que le parece que ha hecho mal lo diga. Además, ha indicado que como vaya a visitarle a la isla, terminará protagonizando una escena de lo más 'hot'. "Me comprometo a tener sexo en directo si viene a verme mi novia Marta".

Kiko Matamoros ha reconocido que afronta este reto con mucha ilusión y es que quiere demostrarse a sí mismo que puede vivir "sin aditivos ni conservantes". Además, ha confesado que ha pedido que le dejen hacer tradicional salto del helicóptero desde una distancia mayor. "No está en el contrato pero he pedido que me dejen hacer el salto más alto de la historia. Quiero hacer historia de alguna manera", ha confesado. De momento, parece que él ya se ha encargado de ir haciendo "la pelota" a sus compañeros desde que firmó el contrato para que sean benévolos con él y no le critiquen mucho.

Por otro lado, ha confesado que ya se está preparando para cuando comience el concurso y que ha decidido coger un poco de peso para luego no pasarlo tan mal allí. "Estoy engordando porque las vísceras sufren menos", ha indicado mientras María Patiño reconocía que le iba a echar mucho de menos en plató.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io