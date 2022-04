Julio Iglesias sigue siendo una fuente de inspiración para los artistas latinos. Mientras continúa cierta preocupación por su estado de salud, ya que hace meses que no se le ve en público, el cantante sigue recibiendo reconocimientos por parte de sus compañeros de profesión y el último ha sido a través de las redes sociales de una de las estrellas del panorama internacional: Maluma.

El colombiano, que tiene casi 62 millones de seguidores en Instagram, compartió una imagen desde su jet privado inspirada en una similar que tiene Julio Iglesias: sentado en una de las butacas frente a una mesa en la que se puede ver un cubo de pollo frito de una conocida cadena de comida rápida y con un vaso y una botella de vino tinto en la mano. Con camiseta de tirantes y gafas del sol, Maluma parecía un clon del artista español más internacional.

"FLOW LEYENDA.. 👑 Gracias al mas grande por la inspiración! @julioiglesias", escribió el cantante colombiano junto a ambas imágenes que, en menos de 24 horas tras su publicación, recibió más de 1,2 millones de 'me gusta' y más de 7.500 comentarios. Los observadores se habrán dado cuenta que a Maluma se le olvidó un detalle muy español en su recreación: la tortilla de patatas que si estaba en la foto de Julio pero no en la suya aunque seguro que alguna de sus miles de fans españolas estaría dispuesta a revelarle los secretos de este plato típico español.



No sabemos cuál habrá sido la reacción de Julio, que el pasado enero desmintió cualquier problema de salud durante una intervención radiofónica asegurando que "estoy del carajo", al 'homenaje' de Maluma pero seguro que, como mínimo, le habrá sacado una sonrisa.

