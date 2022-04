Lucía Sánchez confirma su ruptura con Isaac Torres 'Lobo'

Lucía Sánchez, preocupada tras su último retoque estético

Este fin de semana Lucía soltaba una gran y sorprendente noticia. La joven anunciaba el embarazo casi al finalizar 'Baila conmigo' dejando a Álvaro y a Nagore con la boca abierta. "Tengo ganas de ir a mi casa con mi familia", explicaba Lucía emocionada. Este 4 de abril ha reaparecido en el programa y ha profundizado sobre el tema que tanto ha dado de qué hablar.

"Los dos sabíamos los medios que poníamos y los que no, pero no esperábamos esto así", confesaba la joven. "De las semanas que estoy, es de casi el final de la relación porque hasta el último momento hemos estado bien", y la ex concursante de 'LIDLT' dejaba claro que ella creía que todo iba bien y que la ruptura le pillo casi por sorpresa.

cuatro

Tan sólo un rato después de que Lucía diera a conocer la noticia, el padre de la criatura se pronunciaba a través de las redes sociales. "Yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas, creo. Siempre lo he dicho. No he dicho nada antes porque había decidido respetarla, pero creo que era algo que teníamos que contar los dos", explicaba Isaac. ¿Qué piensa la joven sobre estas palabras? "Al principio me dio una respuesta rara, dudando de mí, de que fuera o no de él. No me hizo respuesta de aborto ni nada de eso. Se portó bien".

¿Cómo se enteró del embarazo la joven? "Tenía alguna que otra molestia y como he tenido alguna vez un problema, fui al médico. Y cuando me preguntaron dije que no había probabilidad de embarazo, pero sí", explicaba Lucía a Nagore reconociendo que lloró nada más saber la noticia. En ese momento llamó a Isaac. Lo hizo partícipe desde el primer que se enteró en el hospital.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io