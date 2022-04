Valldeperas no se ha ido del todo de 'Sálvame', y es que el ex director del programa está tan arraigado al espacio de la tarde que ha probado a sentarse en el puesto de colaborador. Este nuevo 'Sálvame' tiene muchas novedades como la sección de 'Lo de Belén' con la Esteban o con Terelu Campos y María Patiño al frente de los viernes como presentadoras.

"¿Pero no te habían echado?", saludaba Jorge Javier Vázquez al nuevo colaborador. A David Valldeperas se le ha visto bastante cómodo en su nuevo papel delante de las cámaras. "Ya te dije que me ibais a tener por aquí...", respondía ya sentado en la mesa de debate del 'Limón', y cumpliendo lo que ya parecían prometer sus bromas.

Telecinco

Como pez en el agua se le ha visto en la mesa de debate con Jorge Javier y Adela González, pero también divertido y participativo en plató con los demás compañeros. ¿Se convertirá el colaborador en un personaje de mucho éxito como las demás estrellas de 'Sálvame?

El programa 'Sálvame' atraviesa por momentos complicados. Son muchos los cambios que ha hecho el programa tanto por la audiencia como para mejorar en sí el formato con colaboradores y espacios. A los mandos del programa se encuentran Óscar Cornejo, director de la productora y David Linares, quien hasta ahora dirigía 'Socialité', será quien asuma las tareas de subdirección del programa junto a otros dos responsables que continuarán en el espacio.

"No os voy a dejar que os vayáis. Sin ti no soy nada", decía el presentador haciendo referencia a una canción de Amaral. ¡Pues así ha sido! Parece que Jorge tiene un don con las premoniciones.

