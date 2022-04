Belén Esteban está encontrando su estilo. La colaboradora de 'Sálvame' está cada día más elegante consiguiendo hacerse con un fondo de armario que le estiliza y le favorece cada vez más. Así lo ha demostrado en la presentación de los nuevos productos de su marca 'Sabores de la Esteban', una marca que está creciendo a la vez que lo está haciendo su propia imagen, y es que el éxito en los negocios está traspasando barreras y empapando todos los aspectos de su vida, mostrando por dentro y por fuera el buen momento que está atravesando.



Así, en esta presentación acudió arropada de los suyos, que llenaron el bar de Madrid donde tuvo lugar el evento y al que acudió gran cantidad de prensa. Su marido, Miguel Marcos y su hija Andrea eran los primeros en llegar, de forma discreta, para dar su apoyo a la homenajeada. Momentos después también llegaba Carlota Corredera, la que ha sido hasta hace muy poco tiempo compañera de trabajo de Esteban, quien posó orgullosa con el cartel de su amiga en las afueras del establecimiento.

Gtres

Después hacía aparición la protagonista. Belén Esteban elegía el color de moda, el morado, para su elegante look. Lucía un vestido midi de manga tres cuartos, un original corte asimétrico con apertura en trapecio que deja a la vista la clavícula de forma elegante, de diseño de Juanjo Oliva. Con un cinturón fino ceñido a la cintura, la caída de este vestido estiliza la figura y deja atrás cualquier imperfección del modelo.

Para completar el look, la colaboradora televisiva lucía unas sencillas sandalias de tacón de una sola tira en un malva más potente. Con el pelo suelto, Esteban además lucía sus pendientes a juego con la pulsera y el reloj plateados.

Gtres

En el evento, la colaboradora compartió con la prensa y sus amigos los nuevos productos: su gama de gazpachos, que presentó orgullosa y que llevará internacionalmente.

