La Semana Santa ha vuelto a Málaga y lo ha hecho con muchísima expectación. Y es que después de dos años sin ningún evento religioso, la ciudad se ha volcado con las cofradías y pasos que llenan la ciudad andaluza. Y así lo ha hecho uno de los mayordomos más famosos de la María Santísima de Lágrimas y Favores, Antonio Banderas, quien se ha emocionado al volver a participar en el evento que da el pistoletazo de salida a los actos de esta Semana Santa: el encendido de luces y favores a la Virgen.



Junto con su hermano, Javier, el actor de Hollywood ha llegado una hora antes del comienzo de la procesión a la iglesia de San Juan, sede de la imagen que veneran. Allí se ha vestido de cofrade en las dependencias de su hermandad, donde ha estado cercano y atento con las personas que le han pedido hacerse fotografías. Y es que Antonio Banderas tenía ganas de esta celebración puesto que lleva acudiendo desde los 7 años a este evento sin faltar nunca, incluso en 2017, tras su ataque al corazón, o cuando vivía en EE. UU.

El actor ha dejado constancia de su fervor religioso en sus redes sociales, donde ha compartido una fotografía de la imagen de la que es devoto con un texto que ha emocionado a sus seguidores: "Domingo de Ramos en Málaga. Se une lo espiritual con la tradición, con la identidad, con el arte, con la cultura popular y con la obra social y solidaria".

La fidelidad a la cofradía bien le valió para dar inicio a la Semana Santa en 2011, con un discurso muy especial para él. Banderas ha acudido fielmente a Málaga por Semana Santa, un sentimiento que ha compartido con su familia, dejando huella en sus hijos. Tanto es así que Stella del Carmen ha compartido a su padre en algunas ocasiones y ha dejado rastro del olor más característico de esta celebración, el incienso, en su perfume: Alma.

