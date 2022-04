Se ha abierto un nuevo frente en la familia de Ortega Cano. Después de que Ana María Aldón se haya liberado respondiendo a todo y a todos y aclarando todas las acusaciones que se hacen hacía ella, la revolución ha llegado al seno de la familia. Un terremoto que no ha gustado nada a la familia, entre ellas, Gloria Camila, que insiste en señalar que hay temas que ella no trataría públicamente sino que esperaría para hablarlos únicamente en casa. La última de ellas fue la puntualización de Ana María después de que su marido señalara en directo que tendría que tomar medicación para la depresión, algo que ella negó tajantemente: "llevo dos años sin tomarla por prescripción médica", respondía días después.

“¿En cuanto a qué no debo contar? Si entra mi marido por teléfono y dice algo que no es así, pues tengo que decir que no es así”, ha respondido tajante Ana María Aldón a la hija de su marido ignorando su consejo de mantener algunos temas en el seno de la vida privada.

Telecinco

Así, la diseñadora ha dejado claro que va a puntualizar y contar lo que considere oportuno, igual que Gloria Camila hace en sus colaboraciones: "ella va a su programa y habla en su programa y yo vengo al mío y yo hablo en el mío", explicaba sin problemas añadiendo que "ella puede hablar donde quiera y yo también, tengo el mismo derecho que todos".

A pesar de esta postura, la diseñadora ha aclarado que cada vez está mejor con su marido, dando definitivamente por superada la crisis que dio pie a que Ana María hablara de su matrimonio públicamente: “Con mi marido hemos pasado unos días muy muy buenos y lo he visto muy animado. Lo veo mejor. Él estaba muy venido abajo y ahora lo veo que está haciendo cosas, con proyectos... Y conmigo también muy bien”,

