Cayetano Rivera ha vuelto a los ruedos y lo ha hecho por la puerta grande. El torero ha acudido a Ubrique donde, con motivo de la Semana Santa, ha compartido cartel con El Fandi y Ginés Marín. El diestro ha vuelto a vestirse de luces ante una plaza con gran tradición taurina llena de un público muy especial, aunque si alguien era importante entre los asistentes para el mediano de los hermanos Rivera, esos eran su mujer, Eva González, y su hijo Cayetano, que celebraba su 4 cumpleaños recientemente, quienes le acompañaron a esta importante cita.



Madre e hijo estuvieron arropándole desde su llegada a la plaza, esperando con los tres diestros hasta el momento de tener que entrar. Con una sonrisa en los labios, tapada en todo momento por la mascarilla, Eva llevaba de la mano a su pequeño hasta su asiento atendiendo a todas las que la pedían una fotografía de camino. Estaba nerviosa. Los mismos nervios que sentía su marido por volver a la arena.

Gtres

Desde la grada, tanto Eva como el pequeño Cayetano permanecían atentos a la faena de su padre, disfrutando a la vez que sufriendo por él. "Lo ha disfrutado mucho", aseguraba Eva a la mañana siguiente a los periodistas. Y es que el pequeño lo dejaba de admirar los movimientos de su padre. Tras finalizar su actuación con el segundo toro de la tarde, Cayetano dio la vuelta al ruedo brindándole la faena al palco y lanzando la montera a su mujer que la cogió al vuelo.

Gtres

Tanto Cayetano como El Fandi y Ginés Marín firmaron una gran faena, llegando a recibir los pañuelos blancos que pedían las orejas y el rabo del toro. De hecho, los tres salieron a hombros por la puerta grande de la plaza.

