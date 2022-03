Eva González desvela el mote cariñoso con el que se dirige a su marido, Cayetano Rivera. La presentadora de 'La Voz' y el torero, que hace unos días celebraron los 4 años de su hijo Cayetano, forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional y suelen utilizar las redes sociales para celebrar días importantes y declararse su apoyo incondicional y su amor. El pasado fin de semana, Eva quiso felicitar a su marido por el Día del Padre. Aunque con unas horas de retraso, la presentadora utilizó sus Stories de Instagram, red social en el que tiene más de 1,4 millones de seguidores, para felicitar al padre de su pequeño Cayetano al que, junto a una imagen del torero, le deseó lo mejor en un día tan especial para todos los papás y los Josés.

Gracias al mensaje que ha compartido, hemos podido comprobar el cariñoso mote con el que se refiere a su marido: el de 'moreno'. "Felicidades moreno. Un poco tarde, pero ya sabes que el día ha sido intenso... qué suerte tiene Cayetano de tenerte como papá!" son las palabras que Eva González le dirigió a su marido en un día tan especial.

Eva González y Cayetano Rivera están más unidos que nunca. El torero, siempre al lado de su esposa, la ha arropado en sus últimos proyectos: cuando presentó las Medallas de Andalucía 2022 en las que demostró su buena sintonía con Alejandro Sanz y en la vuelta de la presentadora a las pasarelas en el último SIMOF.

