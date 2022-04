Gloria Camila no se libra de las polémicas familiares ni en vacaciones. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha sido una de las celebrities que aprovechó el puente de Semana Santa para poner tierra de por medio y tomarse unos días de descanso. La colaboradora televisiva hizo las maletas y puso rumbo al sur, concretamente a Chipiona, para visitar a su familia materna, pero estos días también ha estado en el centro de la diana por las declaraciones de Ana María Aldón sobre ella.

Gloria afirmó, el pasado 11 de abril, que algunos temas se deben tratar en privado y no en televisión, en relación a la crisis que vivió el matrimonio de su padre y Ana María Aldón. La de Sanlúcar de Barrameda aprovechó su colaboración en 'Viva la vida' para contestarle: "¿En cuanto a qué no debo contar? Si entra mi marido por teléfono y dice algo que no es así, pues tengo que decir que no es así". Y añadía: "Ella va a su programa y habla en su programa y yo vengo al mío y yo hablo en el mío. Ella puede hablar donde quiera y yo también, tengo el mismo derecho que todos".

Ahora Gloria ha vuelto a 'contestar' a la mujer de su padre (o más bien, dar la callada por respuesta). Como puedes ver en el vídeo, a la salida de la casa de su tío Amador Mohedano en Chipiona, la colaboradora de 'Ya son las 8' afirmó: "todo muy bien", pero no quiso aclarar nada más. Cuando los reporteros le preguntaron por las últimas informaciones de Ana María sobre que le gustaría volver a ser madre, la hija de Ortega Cano 'no sabe, no contesta'. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io