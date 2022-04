Pablo Rivero tiene los ojos de un azul intenso, la mirada limpia y la cabeza bien amueblada para saber cómo separar lo importante de lo superfluo, cómo cuidar su vida privada sabiendo que la fama tiene dos caras. Más si trabajas en series como 'Cuéntame cómo pasó' que emite su temporada 22, donde da vida a Tony Alcántara, uno de los pilares de la serie. El actor compagina este trabajo con el de escritor y acaba de publicar su cuarta novela, 'La Cría', en la que aborda problemas como el bullying, la salud mental o las redes sociales. Pablo nos cuenta de dónde le viene su afición por la escritura. "Me gusta contar historias, entender a las personas. Saber qué lleva a la gente a hacer determinadas cosas, como pegar a otra en la ceremonia de los Oscar, qué hay detrás de eso, qué educación han recibido" y cuándo comenzó su afición por contar historias. "Durante la ruta al colegio ya me las inventaba, y cuando nos íbamos de vacaciones subía a la azotea de la urbanización con mis amigos y les contaba historias de miedo. Tenías que haber visto a sus padres al día siguiente, contándoles a los míos que sus hijos no habían dormido debido a lo que les había contado", explica.

Pablo Sarabia HEARST

Sus padres apoyaron su decisión de ser actor "yo he tenido la suerte de tener unos padres muy currantes, que nos han inculcado el trabajo y la pasión" y desvela cuáles son sus pilares de su vida: "El trabajo de actor, que es lo que me da de comer, y mi familia, que desde hace algún tiempo decidí que era mi prioridad absoluta. Cuando publiqué “No volveré a tener miedo", la editorial me animó a seguir escribiendo, tardé dos años porque en ese momento iba a ser padre y a construirme una casa". Pablo Rivero, padre de un hijo y con pareja, tiene claro que su pequeño es su prioridad. "El día que lleve a mi hijo a la guardería para poder escribir, se me caían las lágrimas. La suerte de trabajar en 'Cuéntame' es que la mitad del año no trabajo. El problema es que el pasado año hice el programa 'Celebrity bake off', para Amazon, y todo el tiempo que tenía para escribir me lo comí". El actor ganó el programa de cocina ya que "me gustan los postres, soy muy goloso".

Pablo Sarabia HEARST

En su último libro, una novela negra titulada 'La Cría', Pablo Rivero, que pasó dos veces el Covid, habla del peligro de exponer a niños y jóvenes en las redes sociales y tiene claro que no quiere mostrar el rostro del suyo. "Yo no tengo nada que ocultar, pero sí creo que los niños tienen que estar más protegidos. Si mi hijo un día quiere salir y hacer lo que le dé la gana, pero yo no le voy a exponer", afirma. El actor habla de su papel en la serie 'Cuéntame' y la fama que le ha dado. "Me tratan como a un miembro de la familia, no hay que olvidar que entramos en las casas, a la hora de la cena. Al final he crecido en paralelo como actor. Todo lo que he aprendido lo he podido poner en práctica en la serie. Y la gente lo ve como un triunfo", cuenta.

Pablo Sarabia HEARST

Pablo Rivero asegura que para él, la paternidad era una necesidad. "Sí, sí, yo estuve un tiempo solo en Nueva York, y cuando salía por Central Park y veía a padres jovencitos con sus hijos, lloraba. Estaba súper sensible" y sintió el apoyo de su entorno. "Me daban consejos como: no lo puedes pensar mucho porque nunca es el momento. Mi pareja y yo lo fuimos retrasando y el consejo era el mismo: si lo queréis, hacedlo ya" y reconoce que no le importaría aumentar la familia. "No me importaría. Nosotros somos dos hermanos, y nos llevamos cinco años, queda tiempo", asegura.

Su foto favorita

Arjosa Rabal/ Cedida Pablo Rivero

"Esta foto de Arjosa Rabal, es de 'La caída de los dioses', mi debut teatral, que es la experiencia más brutal como actor".

