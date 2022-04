Así se encuentra Georgina Rodríguez tras la dura pérdida de su hijo

¿Cómo está Georgina Rodríguez tras la dura noticia de la pérdida de su bebé? Este lunes 18 de abril, mediante un comunicado en Instagram, Cristiano Ronaldo anunciaba el fallecimiento de uno de sus mellizos. La pareja esperaba una niña y un niño y es éste último el que no ha sobrevivido. "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", se puede leer en el inicio del comunicado conjunto.

Este martes 19 de abril, Cristina Tárrega tenía información sobre la modelo y daba todos los detalles en 'El Programa de Ana Rosa'. "Está activa, su línea está activa, contesta, está hablando", aunque sí ha añadido: "Es un palo muy gordo, pero se lo toma de una forma positiva". Eso dice mucho de la influencer, porque parece que el optimismo en estos duros momentos es algo muy complicado.

"Son momentos muy complicados para todos y mandamos un ángel más al cielo para que nos eche una mano a todos", es el mensaje que Georgina Rodríguez le habría enviado a Cristina Tárrega. Se conoce muy poco sobre los movimientos de la pareja, ya que ahora mismo están herméticos por la terrible situación que están pasando. Eso sí, la pareja cuenta con muchísimo apoyo de sus familiares y amigos.

Una de las primeras en pronunciarse era la hermana del futbolista, Katia Aveiro, que compartía una publicación en la que aparece una fotografía de la pareja con sus sobrinos. Compañeros de profesión y amigos también han querido estar presente en estos difíciles momentos como Álvaro Morata, Marco Asensio, Alessandra Ambrosio y Edurne.

