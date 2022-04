Lucía Sánchez no puede estar pasando por un mejor momento. Desde que anunció su embarazo, la ex concursante de 'LIDLT' está muy activa en sus redes sociales, y aunque la relación con el padre de su bebé, no sea la mejor, a la joven no le pueden quitar nadie la sonrisa de la cara. La gaditana tiene algo más de tripita pero en su último vídeo de 'mtmad' ha querido también contar los problemas que está teniendo en la gestación.

Náuseas, bajadas de tensión, acné, somnolencia y crecimiento del vello corporal son sólo algunos de los síntomas que está experimentando Lucía Sánchez, pero aún así se siente de lo más plena con esta nueva etapa que le ha tocado vivir.

La exconcursante de 'Baila Conmigo' se ha sincerado por completo en su último vídeo de la plataforma. "Siento que me ahogo de la presión", contaba la gaditana. Siente bastante angustia cuando tiene que hacer recados en la calle y no tiene la suficiente energía. También está sufriendo de algunos complejos. La joven ya los arrastraba antes del embarazo, pero por lo que cuenta deben haberse aumentado y eso la incomoda bastante. "Cuando me encuentro bien, me asusto", comentaba la exnovia de Isaac Torres, ya que como siempre se encuentra mal relaciona ese estado de salud a que el bebé está creciendo de manera estable y que todo va estupendamente.

Las nauseas normales de embarazada también están "atacando" a la joven. "No puedo tomar ningún alimento. Admiro a las demás que puedan hacerlo", comentaba la joven. La tensión se le suele bajar cuando sale de la ducha y tiene que tirarse en la cama para no sufrir un desmayo. Parece que a la andaluza se le está complicando los primeros meses de gestación pero cuando le vea la carita a su hijo, todo esto se le habrá olvidado.

