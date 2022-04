Kiki Morente ha reaparecido de lo más sonriente en la obra de teatro 'El premio' en Madrid. El cantante ha confesado estar muy feliz de poder acudir a este evento, y es que para él su mayor tesoro son "la música y la cultura". Dos sectores que considera muy importantes "en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo". Un momento muy especial donde no ha dudado en confesar que tiene una nueva ilusión que está deseando que se pueda hacer realidad, ¿de qué se trata? Descúbrelo pinchando en el vídeo de arriba.

De esta forma, Kiki Morente ha hecho su primera aparición pública después de que hace tan solo unos días pudiésemos verle en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya', hablando por primera vez sobre Sara Carbonero. En ese momento, el cantante no dudó en decir todo lo que pensaba sobre ella. "Es una persona maravillosa, estoy feliz por ella, pero yo estoy aquí con mi madre, con mi hermana, con vosotros, agarrándome al trabajo".

Ahora, el artista ha confesado que está "feliz de haber estado en el programa". Sin embargo, en esta ocasión ha preferido no responder a ninguna pregunta sobre la ex pareja de Iker Casillas. "Estamos felices de estar aquí", ha sido lo que ha contestado al ser preguntado por ella, mostrándose evasivo y dejando claro que no quiere hablar sobre ese tema.

El artista ha reconocido que está muy contento de haber podido asistir a esta obra de teatro, protagonizada por Jorge Sanz y María Barranco, para disfrutar y aprender de todo lo que vea. Un momento que ha aprovechado para confesar que tiene una nueva ilusión que va más allá de la música. No te quedes sin saber nada de lo que ha dicho haciendo click en el vídeo de arriba.

