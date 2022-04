María del Monte e Isa Pantoja tendrán la oportunidad de reencontrarse en televisión después de que hace años ambas viesen cómo sus caminos se separaban después de que la cantante rompiese su amistad con Isabel Pantoja. Pese a haber perdido el contacto, las dos han dejado siempre claro que se guardan un gran cariño, y es que en el pasado compartieron muchos momentos bonitos juntas. Ahora, tras siete años sin verse, tendrán la posibilidad de volver a reencontrarse en 'Viernes Deluxe'.

La artista ha anunciado que acudirá al programa para anunciar su nuevo proyecto musical llamado 'Todo vuelve'. María del Monte ha sorprendido anunciando que, tras años sin subirse a un escenario, regresa con muchas ganas y fuerzas promocionando su nueva gira. Un momento muy especial que se produce después de haber pasado por una dura etapa tras perder a su madre y a dos de sus hermanos en muy poco tiempo.

¡¡Tenemos un notición!! ¡¡¡Mañana por primera vez la gran María del Monte se sienta en el Deluxe!!! 👏🏻🎉🥳🎊 pic.twitter.com/cRDRlqIPI8 — Deluxe (@DeluxeSabado) April 21, 2022

Además de ella, Isa Pantoja también acudirá al programa para estar presente en el debate de 'Supervivientes'. La colaboradora está ejerciendo de defensora de su prima Anabel Pantoja, por lo que tendrá que asistir al plató para desvelar cómo la está viendo durante sus primeras horas en Honduras después de protagonizar una divertida caída desde el helicóptero.

y mañana nos vemos en el debate del deluxe🙋🏽‍♀️👋 — Isa P (@IsaPantojam) April 21, 2022

De esta forma, parece que tanto María del Monte como Isa Pantoja tendrán la oportunidad de poder verse en los pasillos de 'Mediaset'. Lo cierto es que a pesar de no haber tenido desde hace años un encuentro, la hija de Isabel Pantoja confesó que sí se puso en contacto con ella para darle el pésame por el fallecimiento de su madre. Ahora, tendrá la oportunidad de ponerse al día, y es que la hermana de Kiko Rivera ya dejó claro que le encantaría que ver a María del Monte y que conociese a su hijo.

