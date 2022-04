La 'no relación' de Marta Riesco y Antonio David sigue dando de qué hablar y la última en hacerlo ha sido Isa Pantoja, quien ha puesto en duda la duración oficial de la relación. Durante su colaboración en 'El Programa de Ana Rosa', la hija de la tonadillera aseguraba que la relación había durado más que lo que sus protagonistas están dispuestos a admitir: "Lo que lleva luchado no es de cinco meses, tiene que haber una historia más detrás. La actitud de ella es de que llevan siendo pareja y aguantando mucho tiempo", ha asegurado. Unas palabras que no han sentado nada bien a la que fuera su amiga.



"Isa y yo hemos tenido una relación muy cercana, ha estado en mi casa y la hemos estado cuidando muchísimo en mi familia. Ha tenido una relación más que de amigas de familia. Me sorprende que de ese dato porque hace tres años que no tenemos relación. Si tiene algún tipo de prueba que la saque porque ella no tiene ni idea del tiempo que llevo con él", le ha reprochado.

Mediaset

Así, la periodista ha sido tajante asegurando no solo que "miente" sino que cree que la intención de Isa no ha sido para nada buena. "No ha sido casualidad, no da puntada sin hilo. Me parece muy mal. Ella no sabe lo que yo llevo sin Antonio David, yo si sé bastantes cosas suyas. Me gustaría que se explayara ella también en otras relaciones suyas. Yo soy ‘No tengas miedo’ y también 'No me toques las palmas que me conozco'. Le voy a dar la oportunidad de que rectifique", aseguraba.

Eso sí, la periodista ha admitido que ya ha pedido explicaciones a la que fuera su amiga: "Le mandé un mensaje con el titular y le pregunté que de dónde había sacado eso, no me contestó". Una declaración que ha aprovechado para tender una mano a Isa Pi y hablar sobre el motivo que la llevó a cortar la relación de amistad.

