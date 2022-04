La ruptura entre Marta Riesco y Antonio David sigue dando de qué hablar. Después de unos meses de exposición pública en la que los protagonistas han copado todo tipo de noticias, varios desplantes del ex guardia civil fue el detonante para que la periodista dejara la relación en pleno directo de 'Ya son las ocho'. Ahora, una semana después, el ex guardia civil no da señales de vida a la que fuera su novia, dando por zanjada la relación que tenían.



Según ha podido saber Marisa Martín Blázquez, Antonio David hacía tiempo que no estaba a gusto con la relación que estaba teniendo con Marta Riesco por la "deriva que estaba tomando". Unas palabras que se refieren, sobre todo, al cariz de seriedad y publicidad que estaba cogiendo la relación puesto que, según el entorno más cercano al ex guardia civil, quería ir más despacio a la hora de hacer pública la relación aunque sí confirma que la invitación al cumpleaños de Marta la hicieron entre los dos.

"Me dicen que él se estaba agobiando con la relación que tenía con Marta y más después de hacer la portada presionado por ella. Después, ella dice públicamente que se quiere casar con él y tener hijos, algo que, con la situación que tiene Antonio David, le agobia aún más", ha asegurado la periodista en 'El programa de Ana Rosa', donde Paloma Barrientos ha criticado la actitud del ex de Rocío Carrasco. "Él ha petado, ahora mismo tiene un caos en la cabeza", aseguraba Marisa. "Un caos elegido", apuntillaba Pepe del Real.

Entre tanto, tanto Pepe del Real como Paloma Barrientos aseguraban que Marta Riesco se encuentra mal tras todo lo ocurrido: "Me ha humillado públicamente, no me coge el teléfono", aseguraba la periodista. "Lo que le pasa a Marta es que está profundamente enamorada, y es muy difícil para ella", ha explicado Barrientos minutos antes de que Pepe del Real ampliara la información asegurando que la periodista se ha tomado unos días de baja por depresión para poder asimilar toda la situación.

