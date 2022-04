Sonia Ferrer se encuentra completamente inmersa en los preparativos de su boda. La actriz y presentadora no puede estar más feliz después de que hace un tiempo anunciase que se daría el 'sí, quiero' con el inspector de policía Sergio Fontecha. Un gran acontecimiento que tiene pensado celebrar por todo lo alto y del que ha ido desvelando algunos detalles a través de sus redes sociales. Ella misma confesó en la pasada 'Fashion Week' que ya tenía fecha para casarse después de muchos problemas para encontrar un día libre por la acumulación de bodas debido a la pandemia.

Ahora, la actriz ha desvelado cómo ha sido la degustación del menú de su boda. Un momento que para ella era muy importante. "Hoy ha sido un día importante en la organización de nuestra boda. Hoy teníamos la prueba del menú y no hemos podido salir más satisfechos y felices", ha confesado junto a una publicación en la que ha mostrado algunos de los alimentos que han probado.

Además, Sonia Ferrer ha confesado que para este momento tan especial no han estado solos, sino que han contado con la compañía de algunos amigos como Antonio Rossi y su pareja Hugo Fuertes, a los que no han dudado en darles su "capricho de chocolate". Lo cierto es que el menú es uno de los temas más importantes que hay que tomar, ya que es muy difícil encontrar aquel que pueda gustarle a todos los invitados. Un decisión que la actriz y su chico han confiando en tomar junto a 'Inbodas'.

En las fotos que ha publicado se puede ver cómo no falta el pescado y la carne, además de varios postres con una gran pinta. De esta forma, parece que Sonia Ferrer y Sergio Fontecha ya lo tienen todo prácticamente listo para su gran día, y es que la presentadora ya confesaba hace unos días que había encontrado su vestido de novia. Ahora, ambos continúan ultimando los últimos detalles mientras cuentan los días que faltan para poder darse el esperado 'sí, quiero'.

