A pesar de que Sonia Ferrer es una mujer muy férrea con su vida privada, la actriz y presentadora no puede evitar sonreír cada vez que la prensa le pregunta por su chico, Sergio Fontecha, y su boda, que cada vez está más cerca. Ella misma confesó en la pasada 'Fashion Week' que ya tenía fecha para casarse después de muchos problemas para encontrar un día libre por la acumulación de bodas debido a la pandemia, pero finalmente el 30 de julio será el día que se dé el 'sí, quiero' con su policía particular.

Los tortolitos, de 44 años ambos, están ya ultimando los preparativos, pero sin duda hay un detalle que va por delante de todos los demás: el modelito. Sonia, de hecho, acaba de pasar por la Ciudad Condal para visitar el atelier de la firma Aire Barcelona, a donde ha acudido acompañada de su hija, Laura, para asistir a una prueba del vestido. Muy emocionada, Sonia confesaba a los reporteros que le esperaban a la salida que será "elegante" y "precioso" y que no ha impuesto su idea, sino que 'se ha dejado asesorar', tal y como ha recogido El Español, pero queriendo mantener la sorpresa, no ha querido revelar más detalles.

Recientemente, Sonia confesó que se encuentra en una verdadera nube, y es que, tras su matrimonio fallido con Marco Vricella, y su relación rota con Pablo Nieto, daba por perdido al amor de su vida, pero poco después apareció el inspector de la Policía Nacional y volvió a sonreír. "Nunca pensé que me volvería a casar", reveló sorprendida pero feliz el pasado enero. Desde aquí le deseamos lo mejor, ¡y estamos deseando también ver su vestidazo!

La forma en la que se conocieron fue de lo más casual a través de un amigo en común: según confirmaron, Sergio había quedado con este amigo en Madrid, se encontraron a Sonia y ella se acercó a saludar y tener una breve conversación. Tardaron en volver a verse, pero las siguientes citas no se demoraron: él le escribió por Instagram, mantuvieron algunas conversaciones y poco a poco, el amor surgió.

