Sarah Loinaz lleva seis meses coronada como 'Miss Universo España' y reconoce que su vida ha cambiado por completo. La modelo, de 23 años, lleva años trabajando en el mundo de la moda, aunque ella dice que empezó como un hobby. Su familia, su padre es vasco y su madre marroquí, la ha apoyado desde el principio. Reconoce, por primera vez, que es musulmana y que ha encontrado el apoyo de las personas musulmanas en su andadura por la moda.

Sarah, ¿cuál es el balance que haces de estos meses de reinado?

La verdad es que no me puedo quejar. Sigo viviendo en Málaga y estoy muy contenta, pero quiero trasladarme a Madrid. La vida me ha cambiado mucho, ha sido una experiencia muy enriquecedora. He conocido a mucha gente, estoy viajando más que antes y he valorado mucho las cosas.

¿Qué cosas has aprendido?

A valorar el tiempo en familia, las amistades de verdad y el tiempo en calidad. Para mí las cosas pequeñas tienen mucho más significado que cualquier otra cosa.

¿Por qué dices lo de las amistades de verdad?

No he notado que la gente se haya acercado a mí por interés, pero con tanto movimiento, valoras más a la gente con la que puedes relajarte.

Antes de ser Miss trabajabas mucho fuera de España.

Yo he estado trabajando fuera para revistas como 'Harper´s Bazar'.

¿Ser Mis Universo España te ha cerrado puertas?

En mi caso ha sido lo contrario, porque había desfiles como el de Moda Cálida, que deseaba hacer, y haber ganado me ha abierto las puertas para desfilar. Me ha servido para que me conozcan un poco más.

¿Siempre quisiste ser modelo?

Empecé por casualidad, pero sí me gustaba el mundo de la moda. Mi familia se asustó bastante, y me pusieron como condición que siguiera cumpliendo mis responsabilidades. Así que empecé con este hobby, y ahora es mi profesión.

Luis Manuel González

Supongo que al referirte a tus responsabilidades, te refieres a terminar Administración y Dirección de Empresas.

Efectivamente. Estoy en ello y me faltan solamente unas asignaturas para terminar.

¿Y sigues con tu novio?

¡No! Estoy soltera. ¿Te acuerdas que cuando me coronaron, me dijiste en Tenerife que había una maldición de la corona, porque las Misses con novio, lo dejábamos? Pues acertaste.

"Estoy soltera. Quiero pensar que fue por el desgaste. ¡Ojalá me enamore otra vez!"

¿Fue por ser coronada?

Yo quiero pensar que fue por el desgaste. Yo tenía mucha presión, porque me tome muy en serio el certamen. ¡Ojalá me enamore otra vez!

Era la segunda vez que te presentabas.

Me había presentado hacía cuatro años, y quedé segunda. Eso fue el detonante de que me volviera a presentar a los cuatro años, porque me quedé con las ganas. 'Miss Universo' era mi sueño. Me prepararon en cuanto a protocolo, oratoria, porque una Miss tiene que ser muy correcta y tener mucho cuidado en los certámenes. Me metí la cultura Miss en vena.

¿Y cuál es esa cultura Miss? Porque en España no está tan arraigada como en países de Latinoamérica.

Es verdad, en Israel me impresionaba la presión que tenían las demás de sus países.

¿Cuál es tu filosofía de vida?

Ahora estoy en el punto de fluir y creer en el destino.

¿El destino se ha portado bien contigo?

Muy bien. Yo creo que cuando haces las cosas bien, la vida te tiene que recompensar. Creo mucho en la ley de la atracción, y pensar en positivo.

Nos representaste en Israel, y eras una de las cinco favoritas, ¿fue una decepción no llegar alto?

Fue muy fuerte, porque según pasaban los días recibía noticias de que era la favorita. Fue muy impactante y me sentía favorita. De todas formas, estaba muy centrada en mi trabajo y cuando no me clasifiqué, no me llevé una decepción. Me sorprendí, y eso que tenía miedo. No lo pasé mal porque hice lo que pude.

¿Había mucha rivalidad entre vosotras?

Yo creo que hubo más en el certamen español.

¿Te has planteado qué vas a hacer después del reinado?

Me encantaría seguir con mi carrera de modelo y mudarme a Madrid. No me he planteado irme fuera, y eso que ya he vivido en Milán.

Volviendo al tema familiar. Tu padre es vasco y tu madre de Marruecos. ¿Ella veía mal que fueras modelo?

Yo siempre he tenido el apoyo incondicional de mi madre y me he criado de una forma muy liberal. Para ella lo importante es que tuviera mis estudios y me formara como persona, pero bajo la libertad. La familia de mi padre es cristiana y la de mi madre musulmana, y nadie me ha dicho en qué debo creer.

"Me he criado en una libertad plena. A mí las mujeres de Marruecos me han apoyado mucho"

¿Y en qué crees?

Yo soy musulmana, y es la primera vez que lo digo. Porque tenía ese miedo por si me decían que no llevo a cabo mi religión como les gustaría a otros. Todas las religiones son el mismo camino para llevarte a una fe. Yo de pequeña iba a misa con mi abuela los domingos. Con esto te quiero decir que me he criado en una libertad plena. A mí las mujeres de Marruecos me han apoyado mucho.

En España hay diversidad religiosa, ¿qué le dirías a esas jóvenes que se encuentran trabas para tener esa libertad?

Les diría que tienen que hacer lo que quieran para realizarse de una forma plena. Hay que aprovechar las oportunidades y si te quieren, te van a apoyar incondicionalmente. -

Tú quieres ser un ejemplo para esos chavales por tu dualidad cultural.

Aunque se haya avanzado por muchos motivos, todavía hay casos inaceptables en el siglo en el que vivimos. Me gustaría que me vieran como un ejemplo de empoderamiento, aunque es muy lícito seguir una cultura, pero hay que tener la decisión para ser feliz.

Te hemos visto apoyando a la isla de La Palma.

Sí, me fui para allá para donar productos de la asociación de la 'Aguja Solidaria'. Aunque el volcán se ha apagado, hay que seguir apoyando a la isla.

Coordinación: José Toré y Cres del Olmo para la Organización 'Nuestra Belleza España'. Maquillaje y peluquería: Carlos García para JJ Matamoros, Andony Artiles y Janira García. Agradecimientos: Los Olivos Beach Resort en Costa de Adeje, Tenerife. www.losolivosbeachresot.com

