Patricia Pardo ha vivido uno de sus programas más incómodos. La presentadora ha aparecido en 'El Programa de Ana Rosa' con un problema de salud que le impedía realizar su trabajo con normalidad. Al comenzar a hablar se ha podido apreciar cómo la periodista tenía dificultades para alzar la voz, y es que parece tenerla bastante tocada. Un inconveniente que ya se apreció el día anterior pero que parece que con el tiempo se está acrecentando.

Lo cierto es que su compañera Ana Terradillos ya le pidió que se intentase cuidar aconsejándole que lo mejor para recuperarla rápido eran "pastillas, miel, agua y limón". Sin embargo, en ese momento Patricia Pardo le aseguró que, aunque estaba intentando hacer todo lo posible, no creía que en un día su problema fuese a desaparecer y parece haber tenido razón, ya que en esta ocasión ha reaparecido un poco más tocada de la voz que la vez anterior.

Telecinco

A pesar de todo, ella ha intentado seguir adelante de la mejor forma posible, aunque ha pedido a sus compañeros que le ayuden para conseguir hacer un buen programa y que su voz no siga empeorando. "Yo estoy aquí pero mis cuerdas vocales no sabemos dónde están, así que hoy os voy a pedir ayuda a los cuatro", le ha indicado al resto de colaboradores en tono de humor y con la voz totalmente rota.

Patricia Pardo ha demostrado ser una gran profesional y pese a todo no ha dejado que esto le afecte. Sin embargo, en ocasiones se le podía ver cómo le costaba mucho poder seguir hablando debido a su dificultad para conseguir tener una buena voz. Un problema de salud del que no se saben los motivos, y es que la pareja de Christian Gálvez no ha aclarado la razón por la que ha aparecido así en plató, aunque todo apunta a que los cambios de temperatura de estos días podrían haberle afectado.

Al terminar, ha aclarado que ahora lo único que piensa hacer es "meterse en la cama" para intentar recuperarse y conseguir recuperar pronto su voz, y es que no es nada fácil presentar con este inconveniente de salud.

