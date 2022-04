Laura Matamoros ha confirmado que su relación con Benji Aparicio no pasa por su mejor momento. La influencer ha reaparecido en un evento público junto a su tía, Mar Flores, ambas han amadrinado el 25 aniversario de Arkofluido Alcachofa de Arkopharma, un complemento alimenticio a base de extractos de hinojo y alcachofa, formulado para depurar el organismo, y del que Laura se declara fan y que le está ayudando a recuperarse de su segundo embarazo. En el acto, celebrado en Madrid, Laura ha contestado a las preguntas sobre el punto en el que se encuentra su relación con Benji Aparicio, padre de sus dos hijos, Matías y Benjamín (Benji, como le llaman cariñosamente). ¿Han roto? ¿Están en crisis?

Laura ha explicado que en una relación de tantos años "es normal que haya muchas subidas y bajadas. Hemos pasado por muchos momentos y estamos en un momento en el que lo estamos viendo". La influencer no niega que "cada uno está con su trabajo y sus circunstancias". Sus palabras daban a entender que hacen vidas separadas e incluso que no están juntos, pero nada de eso. Laura ha sido rotunda cuando le han preguntado si están juntos: "Sí, claro", ha respondido. Pero entonces, ¿es que ha habido una reconciliación? Ante esa pregunta, la hija de Kiko Matamoros se ha reído, dando a entender que si no había ruptura, tampoco podía haber reconciliación.



Hay que recordar que la pareja rompió a mediados de abril de 2021 y que un mes después Laura se enteró de que estaba embarazada. Poco después, la pareja decidió darse una segunda oportunidad y ha mostrado su amor en redes hasta las últimas semanas en los que la palabra "crisis" planea sobre su relación".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io